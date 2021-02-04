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    04 февраля 2021, 17:54

    Способы пополнения баланса карты «Тройка» напомнили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Жителям Подмосковья напомнили, как пополнить баланс «Тройки». Сделать это удастся несколькими способами: в кассах метро или МЦК, через мобильное приложение и в банкомате Сбербанка.
    Способы пополнения баланса карты «Тройка» напомнили в Подмосковье

    Продавать карту «Тройка» в Подмосковье начали 1 февраля. Она активна уже на 305 маршрутах «Мострансавто».

    Пополнить баланс карты „Тройка“ можно через мобильное приложение „Метро Москвы“

    Минтранс Подмосковья.

    В Минтрансе региона уточнили, что поездки надо активировать на желтом терминале. Сами устройства находятся в вестибюлях станций метро.

    Также пополнить баланс можно в кассах подземки, МЦК, ЦППК и МТПК. Сделать это удастся и в терминалах самообслуживания.

    Такую услугу предоставляют и банкоматы Сбербанка. Средства зачисляют без комиссии.

    В дальнейшем список транспортных маршрутов Подмосковья, где можно будет расплатиться картой «Тройка», расширят. Это сделают поэтапно.