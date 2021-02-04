Способы пополнения баланса карты «Тройка» напомнили в Подмосковье

Продавать карту «Тройка» в Подмосковье начали 1 февраля. Она активна уже на 305 маршрутах «Мострансавто».

Пополнить баланс карты „Тройка“ можно через мобильное приложение „Метро Москвы“ Минтранс Подмосковья.

В Минтрансе региона уточнили, что поездки надо активировать на желтом терминале. Сами устройства находятся в вестибюлях станций метро.

Также пополнить баланс можно в кассах подземки, МЦК, ЦППК и МТПК. Сделать это удастся и в терминалах самообслуживания.

Такую услугу предоставляют и банкоматы Сбербанка. Средства зачисляют без комиссии.

В дальнейшем список транспортных маршрутов Подмосковья, где можно будет расплатиться картой «Тройка», расширят. Это сделают поэтапно.