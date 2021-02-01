Карта «Тройка» начала действовать в Подмосковье
«Сегодня сделан первый шаг. Теперь карта „Тройка“ работает на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом — там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу „Кошелек“», — заявил Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, общая система окажется гораздо удобнее для пассажиров, которые каждый день ездят между Москвой и Подмосковьем. В будущем «Тройкой» можно будет оплатить проезд на пригородных зональных маршрутах.
О том, что «Тройка» заработает в области с 1 февраля и о том, что единый проездной в московском регионе должен появиться в сентябре 2021 года, в конце января заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Сейчас проезд по «Тройке» будет доступен для пассажиров 305 городских маршрутов «Мострансавто» в 53 городских округах. Пользуясь картой, жители ежедневно будут экономить 42 рубля, а за год экономия составит свыше 15 тысяч рублей. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
Список маршрутов, на которых с 1 февраля можно будет оплатить проезд картой «Тройка»:
Богородский городской округ
1.№ 1 «Вокзал — Кр. Электрик»;
2.№ 2 «Вокзал — пл. Ленина — Черноголовский пруд — Вокзал»;
3.№ 4 «Вокзал — Черноголовский пруд — пл. Ленина — Вокзал»;
4.№ 5 «Вокзал — Интернат»;
5.№ 8 «Вокзал — Рузино — Бабёнки»;
6.№ 9 «ст. Электроугли — 1-я Лесная ул. — Больница»;
7.№ 10 «Вокзал — ул. Чапаева».
Волоколамский городской округ
1.№ 5 «Фабрика — Вокзал».
Городской округ Балашиха
1.№ 1 «ст. Железнодорожная — Саввино»;
2.№ 4 «ст. Железнодорожная — Темниково»;
3.№ 5 «Балашиха 3 — ст. Салтыковская»;
4.№ 7 «ст. Железнодорожная — Агрогородок»;
5.№ 8 «а/с Южная — Балашиха-2 — Химзавод — а/с Южная»;
6.№ 9 «ст. Железнодорожная — м/р Павлино»;
7.№ 10 «ст. Железнодорожная — Агрогородок»;
8.№ 11 «ст. Кучино — м/р Павлино»;
9.№ 12 «ст. Железнодорожная — м/р Ольгино»;
10.№ 14 «Балашиха-2 (ул. Объединения) — ТЦ МаксСити»;
11.№ 15 «а/с Южная — Химзавод — Балашиха-2 — а/с Южная»;
12.№ 16 «ул. Твардовского — Балашиха-2»;
13.№ 17 «а/с Южная — Балашихинское шоссе — а/с Звездная»;
14.№ 18 «ст. Железнодорожная — Жилгородок»;
15.№ 19 «ул. Трубецкая, 110 — Балашихинское шоссе»;
16.№ 22 «Балашиха-3 — ст. Никольское»;
17.№ 32 «а/с Звездная — Заря».
Городской округ Бронницы
1.№ 1 «м/р Москворечье — с/х Бронницкий»;
2.№ 2 «м/р Москворечье — Поликлиника»;
3.№ 4 «Автостанция — м-н Карусель — Автостанция»;
4.№ 5 «ул. Москворецкая — Марьинка — ул. Москворецкая».
Городской округ Воскресенск
1.№ 2 «ул. Кагана — Медведка»;
2.№ 4 «ул. Кагана — ул. Строителей»;
3.№ 11 «Москворецкий квартал (ул. Спартака) — ул. Строителей»;
4.№ 12 «Спецавтоцентр — Москворецкий кв-л»;
5.№ 13 «ст. Воскресенск — Стоматологическая п-ка»;
6.№ 14 «Спецавтоцентр — пл. Горняков»;
7.№ 15 «Автовокзал — пл. Горняков»;
8.№ 16 «пл. Горняков — ДК «Цементник»».
Городской округ Дзержинский
1.№ 1 «Университет — Агрофирма «Нива»».
Городской округ Долгопрудный
1.№ 1 «ст. Долгопрудная — ул. Спортивная — ст. Долгопрудная»;
2.№ 2 «Автопарк — военкомат — Автопарк»;
3.№ 3 «ст. Долгопрудная — м/р Павельцево»;
4.№ 4 «ст. Долгопрудная — м/р Водники».
Городской округ Домодедово
1.№ 1 «ст. Домодедово — ул. Набережная — ст. Домодедово»;
2.№ 2 «ул. Комсомольская — Поликлиника»;
3.№ 6 «ст. Домодедово — м/р Дружба — ст. Домодедово»;
4.№ 8 «ст. Домодедово — Поликлиника — м/р Дружба»;
5.№ 12 «ст. Домодедово — м/р Новое Домодедово (ул. Курыжова)»;
6.№ 18 «ст. Домодедово — Белые столбы — Госфильмофонд».
Городской округ Дубна
1.№ 5 «Вокзал Б. Волга — ул. Мичурина»;
2.№ 6 «ул. Березняка — Торговый центр «Перекресток» — Кладбище»;
3.№ 7 «ул. Березняка — ул. Мичурина — Ратмино»;
4.№ 11 «ул. Березняка — ЗЖБИиДК»;
5.№ 13 «Вокзал Б. Волга — ЗЖБИиДК — Юркино»;
6.№ 14 «Вокзал Б. Волга — ул. Мичурина — ЛВЭ».
Городской округ Егорьевск
1.№ 1 «ул. Хлебникова — ул. Крупской»;
2.№ 2 «Больничный комплекс — ул. Нечаевская — Больничный комплекс»;
3.№ 3 «Вокзал — ул. Победы — Вокзал»;
4.№ 6 «Дорожный участок — ул. Русанцевская»;
5.№ 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская»;
6.№ 8 «Больничный комплекс — Микрорайон 2 — Больничный комплекс»;
7.№ 9 «Вокзал — ул. Хлебникова — Микрорайон 2 — Вокзал»;
8.№ 10 «Дорожный участок — ул. Нечаевская»;
9.№ 11 «Вокзал — Микрорайон 6»;
10.№ 16 «Вокзал — м/р 6 — Больничный комплекс».
Городской округ Жуковский
1.№ 1 «ул. Лацкова — Наркомвод»;
2.№ 2 «пл. Отдых — Наркомвод»;
3.№ 4 «ул. Федотова — Ильюшинские проходные»;
4.№ 5 «ул. Солнечная — Наркомвод»;
5.№ 7 «ул. Чапаева — Наркомвод»;
6.№ 8 «пл. Отдых — ул. Солнечная».
Городской округ Зарайск
1.№ 1 «Автовокзал — Завод офсетных пластин».
Городской округ Ивантеевка
1. № 1 «платф. Ивантеевка-2 — сан. Ивантеевка — платф. Ивантеевка-2»;
2. № 4 «м-н Арго — Универмаг — м-н Арго»;
3. № 8 «м/р Голландский квартал — маг. «Веста» — м/р Голландский квартал».
Городской округ Истра
1.№ 2 «ст. Дедовск — Школа № 4»;
2.№ 3 «ст. Истра — Большевик»;
3.№ 4 «ст. Истра — Нов. Иерусалим»;
4.№ 5 «Школа — ст. Дедовск — Гидропроект — Автоуазрем»;
5.№ 7 «ст. Истра — Больница»;
6.№ 9 «ст. Дедовск — д/о Лесная Поляна».
Городской округ Кашира
1.№ 1 «ул. Вахрушева — ст. Кашира — ул. Советская — ул. Вахрушева»;
2.№ 3 «ул. Вахрушева — ул. Советская — ст. Кашира — ул. Вахрушева»;
3.№ 4 «ул. Вахрушева — Центролит».
Городской округ Клин
1.№ 1 «Вокзал — п. 31 Октября»;
2.№ 2 «Городок — Больничный комплекс (проходная)»;
3.№ 3 «а/к 1792 — с/т Дружба»;
4.№ 4 «Больничный комплекс (проходная) — п. 31 Октября»;
5.№ 6 «Майданово — Больничный комплекс (проходная)»;
6.№ 7 «Вокзал — Городок»;
7.№ 10 «а/к 1792 — Молокозавод — 4-й км»;
8.№ 11 «а/к 1792 — ул. Слободская»;
9.№ 15 «а/к 1792 — Больничный комплекс (проходная)»;
10.№ 16 «ОАО Геркулес — Больничный комплекс (проходная)»;
11.№ 17 «Вокзал — Клинская ул. — Советская пл. — 3 м/р — Вокзал»;
12.№ 18 «Вокзал — 3 м/р — Советская пл. — Клинская ул. — Вокзал».
Городской округ Королев
1.№ 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная»;
2.№ 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная»;
3.№ 5 «ул. Мичурина — ст. Подлипки»;
4.№ 6 «ст. Болшево — Оболдино»;
5.№ 7 «ст. Болшево — Торфпредприятие»;
6.№ 9 «ул. Академика Легостаева — Автобаза»;
7.№ 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес»;
8.№ 12 «ст. Подлипки — Юбилейный — ст. Болшево»;
9.№ 14 «ст. Болшево — Красная Новь»;
10.№ 15 «ст. Подлипки — городок № 3 — ст. Болшево»;
11.№ 16 «ст. Подлипки — Лесная школа»;
12.№ 19 «улица Героев Курсантов — станция Подлипки».
Городской округ Красногорск
1.№ 1 «ст. Нахабино — Новый городок»;
2.№ 2 «ст. Нахабино — ул. Красноармейская, д. 63»;
3.№ 806 «ст. Павшино — мкр. Чернево»;
4.№ 833 «ст. Павшино — мкр. Опалиха»;
5.№ 845 «ст. Павшино — платф. Красногорская».
Городской округ Краснознаменск
1.№ 1 «Общежитие КЭЧ — ул. Гагарина».
Городской округ Луховицы
2.№ 1 «Вокзал — ДОК»;
3.№ 2 «Вокзал — Ларино»;
4.№ 3 «Карьер — Вокзал — Сушково»;
5.№ 4 «АТП — Белоомут в/ч».
Городской округ Лыткарино
1.№ 1 «Автостанция — Набережная ул.»;
2.№ 2 «Автостанция — Петровское».
Городской округ Люберцы
1.№ 1 «ст. Люберцы — Торговый центр — ст. Люберцы»;
2.№ 2 «ст. Люберцы — 115 квартал — ст. Люберцы»;
3.№ 4 «ст. Люберцы — ул. Космонавтов»;
4.№ 5 «ст. Люберцы — ст. Панки»;
5.№ 7 «ст. Люберцы — просп. Гагарина — ст. Люберцы»;
6.№ 11 «м/р Красная Горка — м. Котельники»;
7.№ 78 «Поликлиника (ул. Толстого) — ст. Люберцы — ул. Барыкина».
Городской округ Мытищи
1.№ 1 «6-й микрорайон — м/р Челюскинский»;
2.№ 2 «ул. Борисовка — Тайнинское»;
3.№ 3 «платф. Перловская — ул. 4-я Парковая»;
4.№ 15 «ст. Мытищи — Челобитьево»;
5.№ 17 «НИИОХ — ул. 4-я Парковая».
Городской округ Озеры
1.№ 2 «с/з Озеры — Болотово»;
2.№ 3 «с/з Озеры — Микрорайон»;
3.№ 4 «с/з Озеры — Катюшино поле».
Городской округ Павловский Посад
1.№ 1 «Степурино — Техникум»;
2.№ 2 «пл. Революции — ул. Белинского;
3.№ 4 «пл. Революции — ул. Лесная»;
4.№ 7 «пл. Революции — Южный м/р»;
5.№ 9 «Вокзал — платф. Вохна».
Городской округ Подольск
1.№ 1 «ст. Гривно — Жилгородок»;
2.№ 2 «Стройиндустрия — Кутузово»;
3.№ 3 «ст. Гривно — ул. Циолковского — м/р Дубки»;
4.№ 4 «ст. Подольск — п. Володарского»;
5.№ 5 «платф. Кутузовская — ул. Юбилейная»;
6.№ 6 «ст. Подольск — платф. Кутузовская»;
7.№ 7 «ст. Подольск — Кутузово»;
8.№ 9 «ул. Юбилейная — Кутузово»;
9.№ 12 «ст. Подольск — ул. Машиностроителей»;
10.№ 13 «ст. Подольск — Шепчинки — ст. Подольск»;
11.№ 15 «платф. Кутузовская — ул. Академика Доллежаля, д. 19»;
12.№ 18 «ул. Юбилейная — Цементный завод»;
13.№ 20 «Стройиндустрия — пл. Юбилейная»;
14.№ 21 «ст. Подольск — ул. Академика Доллежаля, д. 19»;
15.№ 23 «ст. Подольск — платф. Кутузовская».
Городской округ Протвино
1.№ 1 «Автостанция — Промзона — Гаражный пр. — Автостанция»;
2.№ 6 «Промзона — Серпуховское ш. — ул. Дружбы — Промзона»;
3.№ 7 «Промзона — Серпуховское ш. — Автостанция — Промзона»;
4.№ 10 «Автостанция — Гаражный пр. — Промзона — Автостанция».
Городской округ Пущино
1.№ 13 «Микрорайон Д — Больница».
Городской округ Рошаль
2.№ 2 «Автостанция — ул. Урицкого»;
3.№ 4 «Автостанция — ул. Первомайская»;
4.№ 11 «Автостанция — ул. Спортивная — ул. Урицкого».
Городской округ Серебряные Пруды
1.№ 1 «Вокзал — ПТУ».
Городской округ Серпухов
2.№ 2 «Вокзал — м/р Ивановские дворики»;
3.№ 3 «Вокзал — ст. Ока»;
4.№ 4 «Вокзал — ул. Октябрьская»;
5.№ 5 «Вокзал — ст. Лесная — Вокзал»;
6.№ 6 «Вокзал — ул. Западная»;
7.№ 8 «Вокзал — Прогонная ул. — Вокзал»;
8.№ 10 «Вокзал — Городская больница»;
9.№ 11 «Вокзал — с/х Большевик — Вокзал»;
10.№ 13 «Вокзал — Ивановские дворики».
Городской округ Солнечногорск
1.№ 1 «Вокзал — ЦМИС»;
2.№ 2 «ул. Радужная — Больничный комплекс»;
3.№ 4 «д/о Сенеж — Больничный комплекс — СЭМЗ»;
4.№ 5 «Больничный комплекс — ЦМИС»;
5.№ 11 «Больничный комплекс — Туберкулезная больница».
Городской округ Ступино
1.№ 1 «ул. Калинина — Б. Монастырь, Крутышки»;
2.№ 3 «ул. Калинина — ТЭЦ»;
3.№ 4 «Вокзал — з/д Стеклопластика»;
4.№ 5 «Вокзал — ул. Калинина»;
5.№ 6 «ул. Калинина — Вокзал»;
6.№ 7 «ул. Калинина — МТС»;
7.№ 9 «ул. Калинина — Крутышки»;
8.№ 10 «ул. Калинина — Образцово»;
9.№ 11 «ул. Чайковского д. 59 — Вокзал».
Городской округ Фрязино
1.№ 13 «ул. Полевая — ст. Фрязино — ул. Нахимова»;
2.№ 14 «ул. Полевая — Торговый центр — ул. Нахимова».
Городской округ Химки
1.№ 1 «ст. Химки — 2-й микрорайон — ст. Химки»;
2.№ 2 «ст. Сходня — платф. Фирсановка»;
3.№ 3 «ст. Химки — ул. Дружбы — ст. Химки»;
4.№ 4 «ул. Дружбы — ул. Павлова»;
5.№ 8 «ст. Химки — ул. Павлова»;
6.№ 10 «ул. Мичурина — АШАН»;
7.№ 11 «ст. Химки — ул. Шевченко — Ивакино»;
8.№ 14 «ст. Химки — ул. Заводская — Вашутино — Ивакино»;
9.№ 15 «м/р Гучковка — платф. Новоподрезково»;
10.№ 25 «ст. Сходня — ул. Овражная».
Городской округ Черноголовка
1.№ 1 «Автостанция Черноголовка — ул. Коммунальная — Автостанция Черноголовка.
Городской округ Чехов
1. № 3 «ст. Чехов — Ровки»;
2. № 4 «з-д Энергомаш — м/р Губернский»;
3. № 8 «ст. Чехов — з-д Энергомаш — ДС «Олимпийский» — ст. Чехов»;
4. № 9 «ст. Чехов — ДС «Олимпийский» — з-д Энергомаш — ст. Чехов».
Городской округ Шатура
1.№ 1 «Комсомольская пл. — ул. Чехова — Мебельный комбинат»;
2.№ 5 «пр. Борзова — ГРЭС № 5»;
3.№ 6 «пр. Борзова — Комсомольская пл.»;
4.№ 7 «пр. Борзова — Мебельный комбинат»;
5.№ 8 «Автостанция — пр. Борзова — Керва»;
6.№ 9 «Автостанция — пр. Ильича — Керва»;
Городской округ Шаховская
1.№ 1 «ЛПХ — ВАВС — Больница».
Городской округ Щелково
1.№ 1 «ЖБК — ул. Полевая»;
2.№ 2 «ул. Полевая — Образцово»;
3.№ 4 «ул. Широкая — з-д Спецмонтажизделие»;
4.№ 6 «ст. Воронок — ул. Полевая»;
5.№ 7 «Щелково 7 — ст. Воронок».
Городской округ Электрогорск
1.№ 5 «Мебельный комбинат — ул. Калинина».
Городской округ Электросталь
2.№ 1 «ул. Спортивная — Проходная ОАО «МСЗ»»;
3.№ 2 «м/р Северный — Проходная ОАО «МСЗ»»;
4.№ 4 «ул. Ялагина — ул. Спортивная»;
5.№ 5 «ул. Ялагина — ул. Юбилейная»;
6.№ 6 «ул. Ялагина — Вокзал»;
7.№ 7 «Вокзал — м/р Северный»;
8.№ 8 «м/р Северный — ЭДСК»;
9.№ 9 «Южный просп. — Проходная АО «МСЗ»»;
10.№ 10 «ул. Ялагина — Проходная АО «МСЗ»»;
11.№ 11 «Вокзал — ул. Ялагина»;
12.№ 12 «м/р Северный — Больница»;
13.№ 14 «ул. Ялагина — м/р Северный»;
14.№ 15 «ул. Ялагина — ул. К. Маркса»;
15.№ 18 «ул. Ялагина — ул. Юбилейная»;
16.№ 19 «м/р «Северный» — ул. Спортивная».
Дмитровский городской округ
1.№ 1 «Завод ТПИ — ул. Космонавтов»;
2.№ 2 «Вокзал — завод МЖБК — Сады»;
3.№ 7 «Вокзал — ул. Космонавтов — м/р Махалина — Вокзал»;
4.№ 9 «ул. Большевистская — ст. Яхрома»;
5.№ 10 «Вокзал — ул. Космонавтов».
Коломенский городской округ
1.№ 1 «Школа № 1 — ст. Коломна»;
2.№ 2 «Школа № 1 — З-д Куйбышева»;
3.№ 3 «Старая Коломна — База механизации»;
4.№ 4 «Воскозавод — ул. Спирина»;
5.№ 5 «Старая Коломна — Щуровская больница»;
6.№ 6 «Старая Коломна — Поляны — Заречье»;
7.№ 7 «Набережная — Новое Кладбище»;
8.№ 9 «Санаторий — Поляны»;
9.№ 10 «Приокская — Новое кладбище»;
10.№ 11 «Старая Коломна — Санаторий»;
11.№ 12 «пр. Автомобилистов — а/в Коломна»;
12.№ 13 «а/в Коломна — Набережная»;
13.№ 14 «Старая Коломна — а/в Коломна»;
14.№ 15 «а/в Коломна — ул. Спирина»;
15.№ 17 «а/в Коломна — Новое кладбище»;
16.№ 19 «а/с Старая Коломна — Озерское шоссе — Девичье поле»;
17.№ 20 «Школа № 1 — а/в Коломна».
Ленинский городской округ
1.№ 2 «ст. Расторгуево — Ольгинская ул.»;
2.№ 3 «ст. Расторгуево — Видное-1»;
3.№ 6 «Мебельный м-н — ст. Расторгуево»;
4.№ 7 «просп. Ленинского Комсомола — Ольгинская ул.»;
5.№ 8 «Рынок «Красный Камень» — Площадь — Рынок «Красный Камень»».
Можайский городской округ
1.№ 8 «ДК Химик — Почта».
Наро-Фоминский городской округ
1. № 11 «Больница — ПМК-10».
Одинцовский городской округ
1.№ 1 «ст. Одинцово — ул. Говорова»;
2.№ 4 «ст. Одинцово — Северная ул.»;
3.№ 5 «ст. Одинцово — платф. Трехгорка — Северная ул. — ст. Одинцово»;
4.№ 7 «Мебельная ф-ка — ст. Одинцово — городок Одинцово-1»;
5.№ 18 «ст. Одинцово — ул. Маршала Жукова — ст. Одинцово».
Орехово-Зуевский городской округ
1.№ 1 «Вокзал — п. Текстильщиков»;
2.№ 3 «Вокзал — ул. Парковская»;
3.№ 4 «Вокзал — п. Текстильщиков»;
4.№ 5 «ул. Парковская — з-д Карболит»;
5.№ 6 «Вокзал — Пансионат»;
6.№ 8 «Холодильник — з-д Карболит»;
7.№ 9 «Карболит — п. Текстильщиков»;
8.№ 11 «Вокзал — ул. 1905 года — ул. Парковская»;
9.№ 12 «ул. Лапина — ул. Ленина — п. Текстильщиков»;
10.№ 13 «ул. Лапина — п. Текстильщиков»;
11.№ 14 «Вокзал — СПТУ № 1»;
12.№ 16 «Автостанция — Заречный — Автостанция»;
13.№ 17 «ул. Лапина — з-д Карболит».
Пушкинский городской округ
1.№ 2 «ст. Пушкино — Микрорайон — ст. Пушкино»;
2.№ 3 «ст. Пушкино — Микрорайон — ст. Мамонтовская»;
3.№ 5 «ст. Пушкино — Поликлиника — ст. Мамонтовская»;
4.№ 8 «ст. Мамонтовская — Акулово»;
5.№ 9 «ст. Пушкино — Акулово»;
6.№ 10 «ст. Пушкино — ПЭМЗ — ст. Пушкино»;
7.№ 12 «ст. Пушкино — 50 лет ВЛКСМ — ст. Пушкино»;
8.№ 14 «ст. Пушкино — Заветы Ильича».
Раменский городской округ
1.№ 1 «м/р Холодово — м/р № 10 — Поликлиника № 1»;
2.№ 3 «Медицинский колледж — ЦРБ»;
3.№ 4 «м/р Холодово — РПЗ — Поликлиника № 1»;
4.№ 7 «Лицей № 13 — Холодово»;
5.№ 9 «м/р Холодово — Пенсионный фонд — Школа № 9»;
6.№ 10 «платф. Ильинская — пос. Островского»;
7.№ 11 «пос. Щорса — сан. Сосны»;
8.№ 29 «платф. Кратово — платф. Отдых»;
9.№ 1к «м/р Холодово — ДК «Орбита» — Мясокомбинат»;
10.№ 4к «м/р Холодово — Мясокомбинат».
Сергиево-Посадский городской округ
1.№ 2 «Южный тупик — ул. Павлова
2.№ 4 «Вещевой рынок — Скобяной»;
3.№ 5 «Вещевой рынок — ст. Сергиев Посад — Скобяной»;
4.№ 6 «Афанасовский пос. — ул. Павлова»;
5.№ 7 «ст. Сергиев Посад — Птицеград»;
6.№ 10 «Вещевой рынок — Кладбище».
Талдомский городской округ
1.№ 1 «Юбилейный — Хлебокомбинат»;
2.№ 2 «а/с Талдом — Юбилейный»;
3.№ 3 «ст. Вербилки — ул. Жуковского».