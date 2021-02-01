Карта «Тройка» начала действовать в Подмосковье

С 1 февраля в более 1,1 тысячи подмосковных автобусов можно расплачиваться картой «Тройка». Это стало возможным благодаря плану Москвы и области сделать единую транспортную карту. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сегодня сделан первый шаг. Теперь карта „Тройка“ работает на городских маршрутах Московской области с фиксированным тарифом — там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу „Кошелек“», — заявил Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, общая система окажется гораздо удобнее для пассажиров, которые каждый день ездят между Москвой и Подмосковьем. В будущем «Тройкой» можно будет оплатить проезд на пригородных зональных маршрутах.

О том, что «Тройка» заработает в области с 1 февраля и о том, что единый проездной в московском регионе должен появиться в сентябре 2021 года, в конце января заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас проезд по «Тройке» будет доступен для пассажиров 305 городских маршрутов «Мострансавто» в 53 городских округах. Пользуясь картой, жители ежедневно будут экономить 42 рубля, а за год экономия составит свыше 15 тысяч рублей. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Список маршрутов, на которых с 1 февраля можно будет оплатить проезд картой «Тройка»:

Богородский городской округ

1.№ 1 «Вокзал — Кр. Электрик»;

2.№ 2 «Вокзал — пл. Ленина — Черноголовский пруд — Вокзал»;

3.№ 4 «Вокзал — Черноголовский пруд — пл. Ленина — Вокзал»;

4.№ 5 «Вокзал — Интернат»;

5.№ 8 «Вокзал — Рузино — Бабёнки»;

6.№ 9 «ст. Электроугли — 1-я Лесная ул. — Больница»;

7.№ 10 «Вокзал — ул. Чапаева».

Волоколамский городской округ

1.№ 5 «Фабрика — Вокзал».

Городской округ Балашиха

1.№ 1 «ст. Железнодорожная — Саввино»;

2.№ 4 «ст. Железнодорожная — Темниково»;

3.№ 5 «Балашиха 3 — ст. Салтыковская»;

4.№ 7 «ст. Железнодорожная — Агрогородок»;

5.№ 8 «а/с Южная — Балашиха-2 — Химзавод — а/с Южная»;

6.№ 9 «ст. Железнодорожная — м/р Павлино»;

7.№ 10 «ст. Железнодорожная — Агрогородок»;

8.№ 11 «ст. Кучино — м/р Павлино»;

9.№ 12 «ст. Железнодорожная — м/р Ольгино»;

10.№ 14 «Балашиха-2 (ул. Объединения) — ТЦ МаксСити»;

11.№ 15 «а/с Южная — Химзавод — Балашиха-2 — а/с Южная»;

12.№ 16 «ул. Твардовского — Балашиха-2»;

13.№ 17 «а/с Южная — Балашихинское шоссе — а/с Звездная»;

14.№ 18 «ст. Железнодорожная — Жилгородок»;

15.№ 19 «ул. Трубецкая, 110 — Балашихинское шоссе»;

16.№ 22 «Балашиха-3 — ст. Никольское»;

17.№ 32 «а/с Звездная — Заря».

Городской округ Бронницы

1.№ 1 «м/р Москворечье — с/х Бронницкий»;

2.№ 2 «м/р Москворечье — Поликлиника»;

3.№ 4 «Автостанция — м-н Карусель — Автостанция»;

4.№ 5 «ул. Москворецкая — Марьинка — ул. Москворецкая».

Городской округ Воскресенск

1.№ 2 «ул. Кагана — Медведка»;

2.№ 4 «ул. Кагана — ул. Строителей»;

3.№ 11 «Москворецкий квартал (ул. Спартака) — ул. Строителей»;

4.№ 12 «Спецавтоцентр — Москворецкий кв-л»;

5.№ 13 «ст. Воскресенск — Стоматологическая п-ка»;

6.№ 14 «Спецавтоцентр — пл. Горняков»;

7.№ 15 «Автовокзал — пл. Горняков»;

8.№ 16 «пл. Горняков — ДК «Цементник»».

Городской округ Дзержинский

1.№ 1 «Университет — Агрофирма «Нива»».

Городской округ Долгопрудный

1.№ 1 «ст. Долгопрудная — ул. Спортивная — ст. Долгопрудная»;

2.№ 2 «Автопарк — военкомат — Автопарк»;

3.№ 3 «ст. Долгопрудная — м/р Павельцево»;

4.№ 4 «ст. Долгопрудная — м/р Водники».

Городской округ Домодедово

1.№ 1 «ст. Домодедово — ул. Набережная — ст. Домодедово»;

2.№ 2 «ул. Комсомольская — Поликлиника»;

3.№ 6 «ст. Домодедово — м/р Дружба — ст. Домодедово»;

4.№ 8 «ст. Домодедово — Поликлиника — м/р Дружба»;

5.№ 12 «ст. Домодедово — м/р Новое Домодедово (ул. Курыжова)»;

6.№ 18 «ст. Домодедово — Белые столбы — Госфильмофонд».

Городской округ Дубна

1.№ 5 «Вокзал Б. Волга — ул. Мичурина»;

2.№ 6 «ул. Березняка — Торговый центр «Перекресток» — Кладбище»;

3.№ 7 «ул. Березняка — ул. Мичурина — Ратмино»;

4.№ 11 «ул. Березняка — ЗЖБИиДК»;

5.№ 13 «Вокзал Б. Волга — ЗЖБИиДК — Юркино»;

6.№ 14 «Вокзал Б. Волга — ул. Мичурина — ЛВЭ».

Городской округ Егорьевск

1.№ 1 «ул. Хлебникова — ул. Крупской»;

2.№ 2 «Больничный комплекс — ул. Нечаевская — Больничный комплекс»;

3.№ 3 «Вокзал — ул. Победы — Вокзал»;

4.№ 6 «Дорожный участок — ул. Русанцевская»;

5.№ 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская»;

6.№ 8 «Больничный комплекс — Микрорайон 2 — Больничный комплекс»;

7.№ 9 «Вокзал — ул. Хлебникова — Микрорайон 2 — Вокзал»;

8.№ 10 «Дорожный участок — ул. Нечаевская»;

9.№ 11 «Вокзал — Микрорайон 6»;

10.№ 16 «Вокзал — м/р 6 — Больничный комплекс».

Городской округ Жуковский

1.№ 1 «ул. Лацкова — Наркомвод»;

2.№ 2 «пл. Отдых — Наркомвод»;

3.№ 4 «ул. Федотова — Ильюшинские проходные»;

4.№ 5 «ул. Солнечная — Наркомвод»;

5.№ 7 «ул. Чапаева — Наркомвод»;

6.№ 8 «пл. Отдых — ул. Солнечная».

Городской округ Зарайск

1.№ 1 «Автовокзал — Завод офсетных пластин».

Городской округ Ивантеевка

1. № 1 «платф. Ивантеевка-2 — сан. Ивантеевка — платф. Ивантеевка-2»;

2. № 4 «м-н Арго — Универмаг — м-н Арго»;

3. № 8 «м/р Голландский квартал — маг. «Веста» — м/р Голландский квартал».

Городской округ Истра

1.№ 2 «ст. Дедовск — Школа № 4»;

2.№ 3 «ст. Истра — Большевик»;

3.№ 4 «ст. Истра — Нов. Иерусалим»;

4.№ 5 «Школа — ст. Дедовск — Гидропроект — Автоуазрем»;

5.№ 7 «ст. Истра — Больница»;

6.№ 9 «ст. Дедовск — д/о Лесная Поляна».

Городской округ Кашира

1.№ 1 «ул. Вахрушева — ст. Кашира — ул. Советская — ул. Вахрушева»;

2.№ 3 «ул. Вахрушева — ул. Советская — ст. Кашира — ул. Вахрушева»;

3.№ 4 «ул. Вахрушева — Центролит».

Городской округ Клин

1.№ 1 «Вокзал — п. 31 Октября»;

2.№ 2 «Городок — Больничный комплекс (проходная)»;

3.№ 3 «а/к 1792 — с/т Дружба»;

4.№ 4 «Больничный комплекс (проходная) — п. 31 Октября»;

5.№ 6 «Майданово — Больничный комплекс (проходная)»;

6.№ 7 «Вокзал — Городок»;

7.№ 10 «а/к 1792 — Молокозавод — 4-й км»;

8.№ 11 «а/к 1792 — ул. Слободская»;

9.№ 15 «а/к 1792 — Больничный комплекс (проходная)»;

10.№ 16 «ОАО Геркулес — Больничный комплекс (проходная)»;

11.№ 17 «Вокзал — Клинская ул. — Советская пл. — 3 м/р — Вокзал»;

12.№ 18 «Вокзал — 3 м/р — Советская пл. — Клинская ул. — Вокзал».

Городской округ Королев

1.№ 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная»;

2.№ 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная»;

3.№ 5 «ул. Мичурина — ст. Подлипки»;

4.№ 6 «ст. Болшево — Оболдино»;

5.№ 7 «ст. Болшево — Торфпредприятие»;

6.№ 9 «ул. Академика Легостаева — Автобаза»;

7.№ 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес»;

8.№ 12 «ст. Подлипки — Юбилейный — ст. Болшево»;

9.№ 14 «ст. Болшево — Красная Новь»;

10.№ 15 «ст. Подлипки — городок № 3 — ст. Болшево»;

11.№ 16 «ст. Подлипки — Лесная школа»;

12.№ 19 «улица Героев Курсантов — станция Подлипки».

Городской округ Красногорск

1.№ 1 «ст. Нахабино — Новый городок»;

2.№ 2 «ст. Нахабино — ул. Красноармейская, д. 63»;

3.№ 806 «ст. Павшино — мкр. Чернево»;

4.№ 833 «ст. Павшино — мкр. Опалиха»;

5.№ 845 «ст. Павшино — платф. Красногорская».

Городской округ Краснознаменск

1.№ 1 «Общежитие КЭЧ — ул. Гагарина».

Городской округ Луховицы

2.№ 1 «Вокзал — ДОК»;

3.№ 2 «Вокзал — Ларино»;

4.№ 3 «Карьер — Вокзал — Сушково»;

5.№ 4 «АТП — Белоомут в/ч».

Городской округ Лыткарино

1.№ 1 «Автостанция — Набережная ул.»;

2.№ 2 «Автостанция — Петровское».

Городской округ Люберцы

1.№ 1 «ст. Люберцы — Торговый центр — ст. Люберцы»;

2.№ 2 «ст. Люберцы — 115 квартал — ст. Люберцы»;

3.№ 4 «ст. Люберцы — ул. Космонавтов»;

4.№ 5 «ст. Люберцы — ст. Панки»;

5.№ 7 «ст. Люберцы — просп. Гагарина — ст. Люберцы»;

6.№ 11 «м/р Красная Горка — м. Котельники»;

7.№ 78 «Поликлиника (ул. Толстого) — ст. Люберцы — ул. Барыкина».

Городской округ Мытищи

1.№ 1 «6-й микрорайон — м/р Челюскинский»;

2.№ 2 «ул. Борисовка — Тайнинское»;

3.№ 3 «платф. Перловская — ул. 4-я Парковая»;

4.№ 15 «ст. Мытищи — Челобитьево»;

5.№ 17 «НИИОХ — ул. 4-я Парковая».

Городской округ Озеры

1.№ 2 «с/з Озеры — Болотово»;

2.№ 3 «с/з Озеры — Микрорайон»;

3.№ 4 «с/з Озеры — Катюшино поле».

Городской округ Павловский Посад

1.№ 1 «Степурино — Техникум»;

2.№ 2 «пл. Революции — ул. Белинского;

3.№ 4 «пл. Революции — ул. Лесная»;

4.№ 7 «пл. Революции — Южный м/р»;

5.№ 9 «Вокзал — платф. Вохна».

Городской округ Подольск

1.№ 1 «ст. Гривно — Жилгородок»;

2.№ 2 «Стройиндустрия — Кутузово»;

3.№ 3 «ст. Гривно — ул. Циолковского — м/р Дубки»;

4.№ 4 «ст. Подольск — п. Володарского»;

5.№ 5 «платф. Кутузовская — ул. Юбилейная»;

6.№ 6 «ст. Подольск — платф. Кутузовская»;

7.№ 7 «ст. Подольск — Кутузово»;

8.№ 9 «ул. Юбилейная — Кутузово»;

9.№ 12 «ст. Подольск — ул. Машиностроителей»;

10.№ 13 «ст. Подольск — Шепчинки — ст. Подольск»;

11.№ 15 «платф. Кутузовская — ул. Академика Доллежаля, д. 19»;

12.№ 18 «ул. Юбилейная — Цементный завод»;

13.№ 20 «Стройиндустрия — пл. Юбилейная»;

14.№ 21 «ст. Подольск — ул. Академика Доллежаля, д. 19»;

15.№ 23 «ст. Подольск — платф. Кутузовская».

Городской округ Протвино

1.№ 1 «Автостанция — Промзона — Гаражный пр. — Автостанция»;

2.№ 6 «Промзона — Серпуховское ш. — ул. Дружбы — Промзона»;

3.№ 7 «Промзона — Серпуховское ш. — Автостанция — Промзона»;

4.№ 10 «Автостанция — Гаражный пр. — Промзона — Автостанция».

Городской округ Пущино

1.№ 13 «Микрорайон Д — Больница».

Городской округ Рошаль

2.№ 2 «Автостанция — ул. Урицкого»;

3.№ 4 «Автостанция — ул. Первомайская»;

4.№ 11 «Автостанция — ул. Спортивная — ул. Урицкого».

Городской округ Серебряные Пруды

1.№ 1 «Вокзал — ПТУ».

Городской округ Серпухов

2.№ 2 «Вокзал — м/р Ивановские дворики»;

3.№ 3 «Вокзал — ст. Ока»;

4.№ 4 «Вокзал — ул. Октябрьская»;

5.№ 5 «Вокзал — ст. Лесная — Вокзал»;

6.№ 6 «Вокзал — ул. Западная»;

7.№ 8 «Вокзал — Прогонная ул. — Вокзал»;

8.№ 10 «Вокзал — Городская больница»;

9.№ 11 «Вокзал — с/х Большевик — Вокзал»;

10.№ 13 «Вокзал — Ивановские дворики».

Городской округ Солнечногорск

1.№ 1 «Вокзал — ЦМИС»;

2.№ 2 «ул. Радужная — Больничный комплекс»;

3.№ 4 «д/о Сенеж — Больничный комплекс — СЭМЗ»;

4.№ 5 «Больничный комплекс — ЦМИС»;

5.№ 11 «Больничный комплекс — Туберкулезная больница».

Городской округ Ступино

1.№ 1 «ул. Калинина — Б. Монастырь, Крутышки»;

2.№ 3 «ул. Калинина — ТЭЦ»;

3.№ 4 «Вокзал — з/д Стеклопластика»;

4.№ 5 «Вокзал — ул. Калинина»;

5.№ 6 «ул. Калинина — Вокзал»;

6.№ 7 «ул. Калинина — МТС»;

7.№ 9 «ул. Калинина — Крутышки»;

8.№ 10 «ул. Калинина — Образцово»;

9.№ 11 «ул. Чайковского д. 59 — Вокзал».

Городской округ Фрязино

1.№ 13 «ул. Полевая — ст. Фрязино — ул. Нахимова»;

2.№ 14 «ул. Полевая — Торговый центр — ул. Нахимова».

Городской округ Химки

1.№ 1 «ст. Химки — 2-й микрорайон — ст. Химки»;

2.№ 2 «ст. Сходня — платф. Фирсановка»;

3.№ 3 «ст. Химки — ул. Дружбы — ст. Химки»;

4.№ 4 «ул. Дружбы — ул. Павлова»;

5.№ 8 «ст. Химки — ул. Павлова»;

6.№ 10 «ул. Мичурина — АШАН»;

7.№ 11 «ст. Химки — ул. Шевченко — Ивакино»;

8.№ 14 «ст. Химки — ул. Заводская — Вашутино — Ивакино»;

9.№ 15 «м/р Гучковка — платф. Новоподрезково»;

10.№ 25 «ст. Сходня — ул. Овражная».

Городской округ Черноголовка

1.№ 1 «Автостанция Черноголовка — ул. Коммунальная — Автостанция Черноголовка.

Городской округ Чехов

1. № 3 «ст. Чехов — Ровки»;

2. № 4 «з-д Энергомаш — м/р Губернский»;

3. № 8 «ст. Чехов — з-д Энергомаш — ДС «Олимпийский» — ст. Чехов»;

4. № 9 «ст. Чехов — ДС «Олимпийский» — з-д Энергомаш — ст. Чехов».

Городской округ Шатура

1.№ 1 «Комсомольская пл. — ул. Чехова — Мебельный комбинат»;

2.№ 5 «пр. Борзова — ГРЭС № 5»;

3.№ 6 «пр. Борзова — Комсомольская пл.»;

4.№ 7 «пр. Борзова — Мебельный комбинат»;

5.№ 8 «Автостанция — пр. Борзова — Керва»;

6.№ 9 «Автостанция — пр. Ильича — Керва»;

Городской округ Шаховская

1.№ 1 «ЛПХ — ВАВС — Больница».

Городской округ Щелково

1.№ 1 «ЖБК — ул. Полевая»;

2.№ 2 «ул. Полевая — Образцово»;

3.№ 4 «ул. Широкая — з-д Спецмонтажизделие»;

4.№ 6 «ст. Воронок — ул. Полевая»;

5.№ 7 «Щелково 7 — ст. Воронок».

Городской округ Электрогорск

1.№ 5 «Мебельный комбинат — ул. Калинина».

Городской округ Электросталь

2.№ 1 «ул. Спортивная — Проходная ОАО «МСЗ»»;

3.№ 2 «м/р Северный — Проходная ОАО «МСЗ»»;

4.№ 4 «ул. Ялагина — ул. Спортивная»;

5.№ 5 «ул. Ялагина — ул. Юбилейная»;

6.№ 6 «ул. Ялагина — Вокзал»;

7.№ 7 «Вокзал — м/р Северный»;

8.№ 8 «м/р Северный — ЭДСК»;

9.№ 9 «Южный просп. — Проходная АО «МСЗ»»;

10.№ 10 «ул. Ялагина — Проходная АО «МСЗ»»;

11.№ 11 «Вокзал — ул. Ялагина»;

12.№ 12 «м/р Северный — Больница»;

13.№ 14 «ул. Ялагина — м/р Северный»;

14.№ 15 «ул. Ялагина — ул. К. Маркса»;

15.№ 18 «ул. Ялагина — ул. Юбилейная»;

16.№ 19 «м/р «Северный» — ул. Спортивная».

Дмитровский городской округ

1.№ 1 «Завод ТПИ — ул. Космонавтов»;

2.№ 2 «Вокзал — завод МЖБК — Сады»;

3.№ 7 «Вокзал — ул. Космонавтов — м/р Махалина — Вокзал»;

4.№ 9 «ул. Большевистская — ст. Яхрома»;

5.№ 10 «Вокзал — ул. Космонавтов».

Коломенский городской округ

1.№ 1 «Школа № 1 — ст. Коломна»;

2.№ 2 «Школа № 1 — З-д Куйбышева»;

3.№ 3 «Старая Коломна — База механизации»;

4.№ 4 «Воскозавод — ул. Спирина»;

5.№ 5 «Старая Коломна — Щуровская больница»;

6.№ 6 «Старая Коломна — Поляны — Заречье»;

7.№ 7 «Набережная — Новое Кладбище»;

8.№ 9 «Санаторий — Поляны»;

9.№ 10 «Приокская — Новое кладбище»;

10.№ 11 «Старая Коломна — Санаторий»;

11.№ 12 «пр. Автомобилистов — а/в Коломна»;

12.№ 13 «а/в Коломна — Набережная»;

13.№ 14 «Старая Коломна — а/в Коломна»;

14.№ 15 «а/в Коломна — ул. Спирина»;

15.№ 17 «а/в Коломна — Новое кладбище»;

16.№ 19 «а/с Старая Коломна — Озерское шоссе — Девичье поле»;

17.№ 20 «Школа № 1 — а/в Коломна».

Ленинский городской округ

1.№ 2 «ст. Расторгуево — Ольгинская ул.»;

2.№ 3 «ст. Расторгуево — Видное-1»;

3.№ 6 «Мебельный м-н — ст. Расторгуево»;

4.№ 7 «просп. Ленинского Комсомола — Ольгинская ул.»;

5.№ 8 «Рынок «Красный Камень» — Площадь — Рынок «Красный Камень»».

Можайский городской округ

1.№ 8 «ДК Химик — Почта».

Наро-Фоминский городской округ

1. № 11 «Больница — ПМК-10».

Одинцовский городской округ

1.№ 1 «ст. Одинцово — ул. Говорова»;

2.№ 4 «ст. Одинцово — Северная ул.»;

3.№ 5 «ст. Одинцово — платф. Трехгорка — Северная ул. — ст. Одинцово»;

4.№ 7 «Мебельная ф-ка — ст. Одинцово — городок Одинцово-1»;

5.№ 18 «ст. Одинцово — ул. Маршала Жукова — ст. Одинцово».

Орехово-Зуевский городской округ

1.№ 1 «Вокзал — п. Текстильщиков»;

2.№ 3 «Вокзал — ул. Парковская»;

3.№ 4 «Вокзал — п. Текстильщиков»;

4.№ 5 «ул. Парковская — з-д Карболит»;

5.№ 6 «Вокзал — Пансионат»;

6.№ 8 «Холодильник — з-д Карболит»;

7.№ 9 «Карболит — п. Текстильщиков»;

8.№ 11 «Вокзал — ул. 1905 года — ул. Парковская»;

9.№ 12 «ул. Лапина — ул. Ленина — п. Текстильщиков»;

10.№ 13 «ул. Лапина — п. Текстильщиков»;

11.№ 14 «Вокзал — СПТУ № 1»;

12.№ 16 «Автостанция — Заречный — Автостанция»;

13.№ 17 «ул. Лапина — з-д Карболит».

Пушкинский городской округ

1.№ 2 «ст. Пушкино — Микрорайон — ст. Пушкино»;

2.№ 3 «ст. Пушкино — Микрорайон — ст. Мамонтовская»;

3.№ 5 «ст. Пушкино — Поликлиника — ст. Мамонтовская»;

4.№ 8 «ст. Мамонтовская — Акулово»;

5.№ 9 «ст. Пушкино — Акулово»;

6.№ 10 «ст. Пушкино — ПЭМЗ — ст. Пушкино»;

7.№ 12 «ст. Пушкино — 50 лет ВЛКСМ — ст. Пушкино»;

8.№ 14 «ст. Пушкино — Заветы Ильича».

Раменский городской округ

1.№ 1 «м/р Холодово — м/р № 10 — Поликлиника № 1»;

2.№ 3 «Медицинский колледж — ЦРБ»;

3.№ 4 «м/р Холодово — РПЗ — Поликлиника № 1»;

4.№ 7 «Лицей № 13 — Холодово»;

5.№ 9 «м/р Холодово — Пенсионный фонд — Школа № 9»;

6.№ 10 «платф. Ильинская — пос. Островского»;

7.№ 11 «пос. Щорса — сан. Сосны»;

8.№ 29 «платф. Кратово — платф. Отдых»;

9.№ 1к «м/р Холодово — ДК «Орбита» — Мясокомбинат»;

10.№ 4к «м/р Холодово — Мясокомбинат».

Сергиево-Посадский городской округ

1.№ 2 «Южный тупик — ул. Павлова

2.№ 4 «Вещевой рынок — Скобяной»;

3.№ 5 «Вещевой рынок — ст. Сергиев Посад — Скобяной»;

4.№ 6 «Афанасовский пос. — ул. Павлова»;

5.№ 7 «ст. Сергиев Посад — Птицеград»;

6.№ 10 «Вещевой рынок — Кладбище».

Талдомский городской округ

1.№ 1 «Юбилейный — Хлебокомбинат»;

2.№ 2 «а/с Талдом — Юбилейный»;

3.№ 3 «ст. Вербилки — ул. Жуковского».