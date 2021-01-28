Карту «Тройка» готовы запустить на всех маршрутах в Подмосковье с 1 февраля

Единый проездной, который объединит в себе карты «Тройку» и «Стрелку», появится в Московской области с сентября. А с 1 февраля в Подмосковье можно будет пользоваться московской «Тройкой». Ее уже протестировали в Королеве — работу новой карты проверили 500 человек.

Об этом рассказала губернатору Андрею Воробьеву замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова в эфире «360».

«Карта „Тройка“ на маршрутках Московской области протестирована в городе Королев. 500 человек участвовали в тестировании: они получили „Тройку“ и ездили на автобусах Королева. Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Кротова отметила, что Подмосковье готово запустить «Тройку» на всех городских маршрутах региона. Речь идет про 53 городских округа — это 1100 автобусов и 300 маршрутов. При этом жители и гости Подмосковья смогут пользоваться обновленной «Тройкой» не только на наземном транспорте. С ее помощью можно будет проехать на метро, МЦК и МЦД, а также на электробусах и автобусах Москвы.

В перспективе ей можно будет пользоваться для пригородного сообщения. Кротова подчеркнула, что к этом стремятся — но для этого понадобятся дополнительные настройки оборудования.

«Можно пользоваться на всех автобусах картой, и сегодня на наших автобусах работает карта „Стрелка“. Единая объединенная карта, когда уже „Тройка“ сольется со „Стрелкой“, будет к нас к сентябрю», — подчеркнула она.

Андрей Воробьев подчеркнул, что это совместная программа с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Жители московского региона жаловались, что им надоело пользоваться разными картами — власти услышали их справедливые замечания.

«Мы как и обещали, коллеги работали. Все это требует расщепления платежей. Есть масса нюансов, не должно быть сбоев, тебе комфортно, у тебя единая карта, ты вооружен и голова твоя свободна от мыслей от того, где и как заплатить. Все это уходит в прошлое. Наша задача — максимально удобной сделать эту услугу», — заключил он.