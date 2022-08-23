Спортсмены Подмосковья заняли второе место по пятиборью на всероссийской спартакиаде

Всероссийская спартакиада сильнейших продолжается. В ней приняла участие команда из Подмосковья. Она смогла завоевать серебряную медаль по современному пятиборью. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Команда Подмосковья смогла обогнать Санкт-Петербург и уступила столичным спортсменам. «Серебро» в копилку региона принесли Гульназ Губайдуллина, Григорий Докучаев, Анастасия Чистякова и Егор Громадский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в регионе. Он попросил уделить особое внимание хоккею.