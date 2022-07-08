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    08 июля 2022, 14:06

    Спортсмен из Истры проплыл 21 км ради спасения больного племянника

    Александра Перепечаева, Татьяна Петрова

    Степан Тельбух из Истры бьет рекорды, чтобы собрать деньги на лечение ребенка. Юноша ставит большие цели, снимает все на камеру и выкладывает в интернет с реквизитами для сбора средств. Последний марафон — 24 часа заплыва на дистанции 50 километров.

    Спортсмен из Истры проплыл 21 км ради спасения больного племянника

    У племянника Степана диагностировали рак. Чтобы помочь мальчику, спортсмен ставит рекорды и делится с подписчиками в соцсетях. К заплыву он готовился долго — регулярно посещал тренировки в бассейне и ждал теплой погоды.

    Каждые три часа заплыва Степан останавливался на перекус, чтобы хватило сил преодолеть непростой путь. Однако проплыть удалось лишь половину пути — 21 километр.

    Спортсмен из Истры проплыл 21 км ради спасения больного племянника | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Настигло большое утомление, силы действительно заканчиваются в любом состоянии, сколько бы вы ни ели. Если мы стартовали в 12 дня, то закончили мы в 10 часов вечера этого же дня, и получилось, что я просто уснул в воде, как засыпают за рулем», — поделился юноша.

    Этот благотворительный марафон не первый в истории спортсмена. Во время пандемии он в прямом эфире ехал 24 часа на велосипеде — без сна и отдыха. Неравнодушные люди перечислили Степану около 30 тысяч рублей — на них закупили средства индивидуальной защиты для врачей.

    Следующий марафон — вновь сутки на велосипеде. На этот раз, чтобы поддержать Елизаветинский хоспис. Поддержать спортсмена можно на его YouTube-канале.

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