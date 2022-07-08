Спортсмен из Истры проплыл 21 км ради спасения больного племянника

Степан Тельбух из Истры бьет рекорды, чтобы собрать деньги на лечение ребенка. Юноша ставит большие цели, снимает все на камеру и выкладывает в интернет с реквизитами для сбора средств. Последний марафон — 24 часа заплыва на дистанции 50 километров.

У племянника Степана диагностировали рак. Чтобы помочь мальчику, спортсмен ставит рекорды и делится с подписчиками в соцсетях. К заплыву он готовился долго — регулярно посещал тренировки в бассейне и ждал теплой погоды.

Каждые три часа заплыва Степан останавливался на перекус, чтобы хватило сил преодолеть непростой путь. Однако проплыть удалось лишь половину пути — 21 километр.

Источник фото: телеканал «360»

«Настигло большое утомление, силы действительно заканчиваются в любом состоянии, сколько бы вы ни ели. Если мы стартовали в 12 дня, то закончили мы в 10 часов вечера этого же дня, и получилось, что я просто уснул в воде, как засыпают за рулем», — поделился юноша.

Этот благотворительный марафон не первый в истории спортсмена. Во время пандемии он в прямом эфире ехал 24 часа на велосипеде — без сна и отдыха. Неравнодушные люди перечислили Степану около 30 тысяч рублей — на них закупили средства индивидуальной защиты для врачей.

Следующий марафон — вновь сутки на велосипеде. На этот раз, чтобы поддержать Елизаветинский хоспис. Поддержать спортсмена можно на его YouTube-канале.

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