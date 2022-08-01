Спортивный центр с футбольным полем и ледовой ареной появился в Опалихе

Новый физкультурно-оздоровительный центр появился в Красногорске. Строители завершили первый этап работ, а уже в 2023-м для посетителей откроют зону отдыха со СПА, бассейном и кафе.

Посетители центра смогут заниматься разными видами спорта бесплатно. Для них обустроили футбольное поле, ледовые арены, школы хоккея и фигурного катания, залы единоборств и хореографии. Также создали медкабинет, камеры хранения, прачечные, спортивный магазин и ресторан.

Зона отдыха комплекса откроется уже во втором квартале 2023 года. Жители смогут посетить спа-центр, бассейн и кафе. Проект создаст еще 17 рабочих мест, в него инвестировали около 40 миллионов рублей. Реализацию сопровождал Центр содействия строительству.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные объекты построят в Подмосковье. Всего в планах создать еще 34 центра.