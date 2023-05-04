Подмосковье 04 мая 2023, 17:21 Спортивный центр с бассейном построят на улице Махова в Раменском округе Минстрой МО

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бадминтона и бассейном построят на улице Махова в Раменском округе в 2024 году.

ФОК строят за счет бюджетных средств по нацпроекту «Демография». Как рассказали в Минспорте, в здании обустроят помещения охраны, спортивные залы, бассейн, медблок, тренерские, комнаты судей, конференц-зал и другие помещения. Его площадь составит 3,8 тысячи квадратных метров.

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На территории обустроят парковочное пространство, места отдыха и проведут озеленение. Завершить работы планируют в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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