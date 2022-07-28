Спортивный комплекс с уличным бассейном построят в Реутове к концу 2022 года

На улице Строителей в Реутове запланировали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В нем обустроят уличные бассейны, тренажерный зал, детский центр и другие зоны. Об этом рассказали в Минжилполитики региона.

Спортивный центр займет площадь 13 тысяч квадратных метров. В нем обустроят круглогодичные уличные бассейны, детскую игровую зону, тренажерный зал, спа-комплекс и кафе. В нем смогут одновременно занимается 600 человек, а максимальное количество посетителей в сутки — две тысячи.

Проект будет сопровождать Центр содействия строительству. В него инвестировали порядка 800 миллионов рублей. Центр создаст 200 рабочих мест для жителей Подмосковья

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о строительстве еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, футбольные поля с трибунами, крытые катки, физкультурные центры и стадионы.