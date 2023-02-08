Подмосковье 08 февраля 2023, 16:40 Спортивный комплекс при стадионе «Авангард» в Домодедове достроят к осени

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Строительство крытого манежа для футболистов и физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной продолжается в Домодедове на территории стадиона «Авангард». Работы планируют завершить осенью этого года. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

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Сейчас на объектах трудятся свыше 110 человек и восемь единиц техники. На манеже завершили монолитные работы, на ледовой арене ведут монтаж железобетонных конструкций. Строительство идет по графику.

Спортивный комплекс будет состоять из манежа с полноразмерным игровым полем. На нем смогут одновременно тренироваться 60 человек. В здании ФОКа разместят ледовую арену, трибуны, тренажерный зал и другие помещения. Территорию благоустроят, проведут озеленение и обустроят парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить работу школьных бассейнов в регионе. По его словам, о проблеме неработающих объектов стало известно на встрече с местными жителями.

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