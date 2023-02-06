Подмосковье 06 февраля 2023, 13:33 «Дети — это святое». Губернатор Воробьев поручил проверить работу бассейнов в школах Губернатор Подмосковья Воробьев поручил проверить работу бассейнов в школах РИА «Новости»

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Губернатор Андрей Воробьев поручил проверить работу школьных бассейнов в Московской области. Министерство образования уже проинспектировало их в детсадах, отметил глава региона на совещании с зампредами. По его словам, о проблеме неработающих бассейнов стало известно во время одной из встреч с жителями городских округов.

«В Пушкино у нас была встреча с жителями. <…> Такая же встреча была в Наро-Фоминске. Одна из мам обратила внимание, что бассейн в детском саду есть, но не работает. Знаю, что Министерство образования уже проверило все детские сады с бассейнами — школы тоже нужно посмотреть», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Он сделал замечание главе городского округа Пушкинский Максиму Красноцветову, который не контролировал этот вопрос и «как-то не обращал на это внимание». При этом губернатор отметил, что Красноцветов уже «исправился» и утром доложил, что дети уже занимаются в бассейнах, температура воды — +30 градусов, воздуха в помещениях — +31. Андрей Воробьев сделал вывод, что, «если захотеть, все очень оперативно можно исправить».

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«У вас, уважаемые коллеги, у каждого есть заместители, которые сопровождают работу социальных учреждений. Я очень прошу делать это добросовестно, чтобы детские сады, школы и вся инфраструктура, которую мы строим, работала», — обратился губернатор к главам городских округов.

Андрей Воробьев добавил, что инфраструктура вроде бассейнов «создана для того, чтобы приносить удовлетворение, удовольствие» и не должна быть «в каком-то недолжном состоянии».

«Думаю, я был доходчив в этом нюансе. Тема касается детей, а дети, как известно, это святое», — резюмировал губернатор.