Подмосковье 21 апреля 2023, 11:53 Спортивный комплекс для занятий борьбой построят в парк-отеле в Сергиевом Посаде https://peresvethotel.ru/ / Парк-отель "Курорт пересвет"

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Спортивный комплекс построят на территории парк-отеля «Курорт Пересвет» в Сергиевом Посаде. Там обустроят залы для тренировок, трибуны, раздевалки и другие помещения. Работу в комплексе смогут получить 14 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь объекта составит 700 квадратных метров. Он будет предназначен для занятий единоборствами: карате, дзюдо и боксом. В нем будут проводить индивидуальные занятия, а также учебные сборы для подготовки спортсменов к соревнованиям. В проект вложат 46 миллионов рублей.

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В парк-отеле также работают площадки для футбола и волейбола, ледовая арена и теннисный корт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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