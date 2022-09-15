Спортивные зоны обустроят во дворах Красногорска в сентябре | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 09:32 Поделиться Telegram

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Viber Спортивные зоны обустроят во дворах Красногорска в сентябре

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Спортивные объекты появятся во дворах микрорайонов Красногорска, куда еще не добрались другие программы благоустройства. Это даст возможность жителям вести здоровый образ жизни недалеко от дома.

Обустройство спортивных зон будут проводить по программе «Турник в каждый двор». Такие локации уже есть в более чем 300 дворах. Новые площадки планируют установить в микрорайонах до конца сентября.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на новом стадионе в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают около 25 тысяч человек.

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