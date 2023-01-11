Подмосковье 11 января 2023, 10:07 Спортивные мероприятия с участием олимпийских чемпионов прошли в Подмосковье в праздники

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Свыше 16 тысяч спортивных мероприятий прошло в регионах России в новогодние каникулы. Во многих из них участвовали известные спортсмены. Так, олимпийские чемпионы присоединились к соревнованиям в Одинцове и Истре.

Среди самых примечательных спортивных событий каникул — 53-я «Манжосовская гонка» в Одинцове, в которой поучаствовал олимпийский чемпион Александр Легков и трехкратный призер игр Александр Завьялов.

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В Истре прошел «Кубок Головино» — соревнования по лыжным гонкам нового формата. Среди участников — трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

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В рамках Декады спорта мероприятия прошли по всей стране. Это фестивали, детские старты, сдача нормативов ГТО и многое другое. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что с начала 2023 года участие в спортивных событиях приняли свыше 3,5 миллиона человек.

«Всего в рамках нее в новогодние каникулы в регионах России прошло более 16 тысяч спортивных мероприятий, что на 1 тысячу больше, чем годом ранее. Уверен, у нас есть отличный задел для выполнения в новом 2023 году показателей федерального проекта „Спорт — норма жизни“ и вовлечения большего числа граждан к занятиям физкультурой и спортом, что нам и поручил Президент России Владимир Путин», — заявил он.

Глава Минспорта России Олег Матицын добавил, что в этом году к соревнованиям присоединились известные спортсмены, а сами мероприятия прошли в том числе на новых территориях. Так, 1 января в ЛНР состоялся легкоатлетический забег.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил все службы Подмосковья за бесперебойную работу в праздничные дни. Благодаря их труду удалось значительно снизить число жалоб в регионе.