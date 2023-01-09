Подмосковье 09 января 2023, 16:06 Губернатор Воробьев поблагодарил все службы Подмосковья за бесперебойную работу в праздничные дни

Читать 360tv в

Последние 10 дней в Подмосковье были праздничными. Для безопасности и комфорта жителей в это время службы региона работали без выходных. За это их поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на первом в этом году заседании правительства.

«Сегодня первое наше совещание в 2023 году, последние 10 дней были праздники, каникулы, Новый год, Рождество — все это предполагало особое внимание мерам безопасности и функционированию наших систем ЖКХ, транспорта. Поэтому все те, кто работал, — это здравоохранение, правоохранительный блок, все дорожные службы — хочу поблагодарить», — сказал глава региона.

Реклама

По слова Воробьева, в праздники работали несколько тысяч сотрудников разных служб. Он отметил, что благодаря этому число обращений от жителей заметно снизилось.

Реклама

«Если сравнивать жалобы 2022 года, они для нас являются ориентиром, и первых 10 дней 2023 года, то здесь значительное снижение», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее губернатор назвал командную работу органов власти частью успеха Подмосковья. По его словам, именно это помогает региону занимать лидирующие позиции в федеральных рейтингах.