Подмосковье 27 декабря 2022, 16:19 Сотрудники технадзора проконтролируют строительство новых котельных в Подмосковье

Читать 360tv в

Новые котельные и водозаборные узлы появятся в Подмосковье в 2023 году. За ходом работ будут следить сотрудники технадзора, сообщили в МинЖКХ региона.

В регионе продолжается строительство трех котельных в Долгопрудном, Истре и Волоколамске, а также водозаборных узлов в Кашире и Раменском. Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что специалисты примут участие в комиссионных приемках и будут информировать министерство о ходе работ.

Реклама

«Это позволяет нам запускать обновленные коммунальные объекты в срок, а иногда и с опережением графика», — добавил он.

Реклама

Котельная появится в поселке Первомайский в Истре, ее достроят в середине 2023 года. Еще одна появится в Волоколамске на Северном шоссе, а также на улице Спортивной и Долгопрудном — там работы завершили на 83%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.