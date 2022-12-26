Подмосковье 26 декабря 2022, 16:22 «Принципиально важное значение». Губернатор Воробьев — об общении с жителями Губернатор Воробьев отметил важность регулярного общения власти с жителями Фото: Антон Чернов

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Органы власти Подмосковья находятся в постоянном контакте с жителями. Это личные встречи, онлайн-общение и другие форматы взаимодействия. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, это имеет принципиально важное значение.

Это начало беды, когда мы стесняемся говорить о проблемах, которые существуют. Здесь любое лукавство делает нас безнадежно слабыми. Андрей Воробьев

Глава региона напомнил, что общение с жителями происходит путем личных встреч, портала «Добродел», а также через электронную почту. За активную работу в этом направлении он поблагодарил депутатов и глав округов.

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«Считаю это критически важным. Неслучайно одно из своих обращений я посвятил чуткости власти. Спасибо, что был правильно понят и каждый на своем месте старается эту важную идеологическую компоненту с удовольствием внедрять», — сказал он.

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Ранее губернатор отметил важность эффективной работы органов власти в условиях ограничений и санкций. Он подчеркнул, что ситуация в мире заставляет ведомства быть собранными, особенно ответственно подходить к решению вопросов в разных направлениях и не останавливаться на достигнутом.