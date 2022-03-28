Специалисты «Россетей Московский регион» проверили энергообеспечение пунктов размещения переселенцев из Донбасса

Специалисты компании «Россети Московский регион» начали досрочную проверку энергообъектов, отвечающих за снабжение учреждений, на базе которых организованы пункты временного размещения переселенцев из Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Как отметили в ведомстве, под особым контролем находятся шесть детских оздоровительных учреждений — в Волоколамске, Клину, Коломне, Подольске, Пушкино и Зарайске.

Бригады «Россетей Московский регион» провели внеплановые обследования и осмотры электрооборудования, замечаний выявлено не было.

«Необходимо подчеркнуть, что обследование электрооборудования и проверка его надежности в городских округах Московской области проводятся регулярно. В преддверии летнего периода работы по подготовке энергообъектов ДОУ будут продолжены с целью обеспечения их надежного функционирования во время школьных каникул», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе собрали и отправили 200 тонн гумпомощи беженцам из Донбасса.