Почти 10 тысяч тонн гуманитарной помощи доставили из России в ЛНР, ДНР и на Украину

С начала гуманитарной миссии из России на Украину, в Донецкую и Луганскую народные республики привезли более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Только за 28 марта на эти территории доставили 350 тонн гуманитарного груза.

Помощь, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, собирают волонтеры, общественные организации, политические партии и обычные люди.

«С начала гуманитарной миссии Россия отправила более 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи», — уточнили в ведомстве.

На Украину и в Донбасс везут продукты, предметы первой необходимости, мобильные электростанции и строительные материалы.

Российские спасатели 28 марта доставили еще 350 тонн гуманитарной помощи. Груз привезли колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Крымская делегация прибыла в Донецк с продуктовыми наборами, медоборудованием и 300 путевками в оздоровительные лагеря полуострова.