Подмосковье запустило новый молодежный проект для владельцев «Пушкинских карт» | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 15:44 Подмосковье запустило новый молодежный проект для владельцев «Пушкинских карт»

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Новый проект для школьников и студентов стартовал в Подмосковье. Пилотным городом-участником стал Красногорск — там молодежь сможет посетить пять спектаклей по произведениям классической русской литературы.

Проект «Пушкин везет» пройдет в Красногорске с 17 по 21 октября. В это время для молодых людей в ДК «Подмосковье» будет работать программа посещения пяти спектаклей — «Вишневый сад», «Горе от ума», «Нездешний вечер», «Маленькое воскресное путешествие» и «Таланты и поклонники». Авторами постановок выступили Театр Эрмитаж, Московский экспериментальный театр и другие.

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В первый день проекта мероприятия посетили свыше 500 человек. Приобрести билеты можно на сайте.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.