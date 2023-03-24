Подмосковье 24 марта 2023, 14:57 Спектакли и мастер-классы пройдут в детских школах искусств Подмосковья в День театра Министерство культуры и туризма Московской области

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Ко Всемирному Дню театра в Подмосковье проведут почти 20 тематических мероприятий в Детских школах искусств. Это мастер-классы, концерты и спектакли.

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Спектакль «Маэстро» и театральный капустник пройдет в ДШИ имени Голубкиной в Зарайске, в Высоковске покажут постановку «Фантазеры», а в Лосино-Петровском пройдет мастер-класс по актерскому делу.

Также в Балашихе состоится кинопоказ «Путешествие в мир театра», шок «Магия театра» и мастер-класс по сценической речи. В Электроуглях проведут развлекательную программу «Волшебная страна — театр», в Воскресенске организуют концерт учащихся театрального отделения ДШИ, а школа имени Новикова в Серебряных Прудах проведет мероприятие онлайн.

Праздник также отметят в ДШИ имени Цветкова в Талдоме и в школе искусств имени Верстовского в Химках.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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