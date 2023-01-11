Подмосковье 11 января 2023, 10:50 Спасатели заявили об опасности выхода на лед 14 водоемов Подмосковья

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Спасатели региональной противопожарно-спасательной службы проверили толщину льда 53 водоемов Подмосковья. Выход на 14 из них может быть опасен для жизни.

Водоемы проверяли более 160 сотрудников службы и 53 единицы техники. По словам замруководителя учреждения Игоря Сорокина, толщина льда варьируется от нуля до 50 сантиметров, а из-за погодных колебаний его поверхность неоднородная.

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«Сначала на регион обрушились снегопады, затем ливень, январь нас встретил оттепелью, за которой пришли суровые морозы. После таких температурных перепадов в сочетании с осадками, ледовый покров стал похож на слоеный пирог из замерзшей снежной каши, льда и воды», — отметил он.

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Опасным признали нахождение на 14 объектах. Среди них река Клязьма в Богородском и Орехово-Зуеве, Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Пехорка в Балашихе, река Нахабинка, Ольховка в Раменском округе, Лопасня в Чехове, Москва-река в Бронницах и Можайске.

«В Коломне на Москве-реке толщина льда варьируется от нуля до 21 сантиметра. Волга в Дубне промерзла всего на два сантиметра, толщина реки Оки в Ступино находится в пределах от пят до 15 сантиметров, а в Коломне от нуля до 31 сантиметра», — рассказал Игорь Сорокин.

Ранее гуернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье разработали новый подход к контролю за уборкой снега. За работой коммунальных служб будут следить при помощи камер видеонаблюдения.