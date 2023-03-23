Подмосковье 23 марта 2023, 16:26 Спасатели потушили загоревшуюся маршрутку в Талдоме ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» потушили загоревшуюся в Талдоме маршрутку. Возгорание произошло в поселке Северный. В происшествии никто не пострадал.

Заместитель начальника части Андрей Алешкин рассказал, что в Систему-112 обратились очевидцы, которые увидели горящий транспорт.

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«Автобус ехал из Талдома в посёлок Северный. В пути из-за короткого замыкания электропроводки автомобиль загорелся. Водитель остановил маршрутку и успел высадить всех четырех пассажиров до того момента, как пламя охватило салон», — рассказал он.

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Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение, а пожарные ликвидировали возгорание и смысли разлив бензина на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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