Подмосковье 21 февраля 2023, 13:52 Спасатели и врачи из Жуковского оказали помощь в пострадавших от землетрясений районах Турции

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Группировка «Центроспаса» численностью в 150 человек была направлена для работы в пострадавших от землетрясения районах Турции. Недавно спасатели и врачи вернулись в Жуковский. Им удалось вытащить из-под обломков нескольких живых человек.

Руководитель отряда «Центроспас», заслуженный спасатель России Александр Кресан рассказал, что местные жители очень тепло принимали русских спасателей и искренне благодарили за помощь. Сотрудники отряда работали в четырех локациях круглосуточно, в три смены. Удалось спасти шесть человек и достать из-под завалов тела еще ста местных жителей.

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«Самое сложное в этой спасательной операции — это моральная составляющая. Возле каждого разрушенного дома находились все выжившие члены семьи, все соседи. У всех — огромное горе. При этом люди относились к нам с большой теплотой, и такое отношение дорогого стоит», — говорит Кресан.

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В Турции хорошо показали себя кинологи и их собаки. С помощью питомцев удалось найти восемь мест с живыми людьми и 66 — с погибшими.

По возвращении в Жуковский специалистов отряда «Центроспас» встретили родные и близкие, а также сотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Новые землетрясения произошли в Турции в понедельник, 20 февраля. Сообщается о разрушенных зданиях, есть погибшие. Жительница города Мерсин рассказала «360», как вместе с соседями она эвакуировалась из дома во время толчков.