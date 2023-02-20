Эксклюзив 20 февраля 2023, 23:35 «Люди со всех домов вылетали в истерике». Жительница Турции рассказала о новых землетрясениях Жительница Мерсина Зиатдинова рассказала, как пережила новые землетрясения в Турции РИА «Новости»

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Новые землетрясения произошли в Турции в понедельник, 20 февраля. Сообщается о разрушенных зданиях, есть погибшие. Жительница города Мерсин Гузель Зиатдинова рассказала «360», как вместе с соседями она эвакуировалась из дома во время толчков.

«Я мыла посуду, и тут просто вся квартира ходуном зашла. Сперва я не поняла вообще, что происходит. Потом мне подруга говорит: „Бегом выбегаем, ты что не видишь, что землетрясение?“ Мы просто вылетали. <…> Все, все, все люди со всех домов просто в истерике вылетали и уезжали», — поделилась Гузель.

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По ее словам, ответственный за дом предупредил всех жильцов о том, что будут новые сильные толчки этой ночью и завтра днем. Людям порекомендовали уехать из дома на двое суток. Зиатдинова добавила, что новое землетрясение стало для нее шоком, потому что все были уверены, что такое больше не повторится.

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«Я была абсолютно уверена, что больше такого не будет. Ровно через две недели началось то же самое. Для меня это был просто шок, дверь просто ходуном [ходила], вот это не передать. Это не разлом, это просто плиты шатаются, и ты не понимаешь, что в этой ситуации делать», — сказала собеседница «360».

По данным МВД Турции, в результате новых землетрясений погибло три человека и 213 пострадали.