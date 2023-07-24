Подмосковье 24 июля 2023, 15:45 Спасатели Богородского округа вывели из леса трех заблудившихся женщин Телеканал «360»

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Дежурные пожарно-спасательной части № 259 территориального управления № 6 «Мособлпожспас» помогли трем жительницам Электроуглей, которые заблудились в лесу на границе с Балашихой. Среди них была женщина-инвалид.

Женщины зашли в лес за грибами в 10:00. Через пять часов прогулки поняли, что потерялись. Попытались найти дорогу самостоятельно, но безуспешно. Через родственников они передали информацию в 112. Дежурная смена, прибыв на место, созвонилась с потерявшимися.

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«В течении двух часов методом прочесывания квадрата мы обнаружили их в таком небольшом болотце, все живы, здоровы. Напоили водичкой их и выдвинулись в обратный путь», — рассказал старший смены пожарно-спасательной части № 259 территориального отдела № 6 «Мособлпожспас» Сергей Темнюк.

Жителям Богородского округа напомнили о том, что нужно делать, чтобы не потеряться в лесу. Прежде всего, носить яркую одежду, брать с собой телефон, спички, компас, лекарства, воду и свисток.

«Если вы заблудились, звоните 112. Спасатели приедут. Сейчас работает в Московской области приложение, чтобы по геолокации определить то место, где вы находитесь», — рассказал начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

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На сегодняшний день на территории Богородского округа спасли уже шесть заблудившихся. В зону ответственности территориального управления № 6 «Мособлпожспас» входят городские округа Лосино-Петровский, Балашиха, Реутов, Электросталь, Черноголовка и Богородский. С начала лета из лесов спасатели вывели 19 человек.

Ранее стало известно, что компания «Биокомплекс» из Одинцова наладит выпуск оборудования для МЧС, которое заменит импортные аналоги. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

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