Важное 10 июля 2023, 13:52 Андрей Воробьев: 50 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье в этом году

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Свыше 150 проектов импортозамещения сопровождают в Подмосковье при поддержке Минпромторга. Это принесет жителям более 16 тысяч новых рабочих мест. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что 50 проектов запустят в этом году.

Объем инвестиций по 151 проекту составляет 136 миллиардов рублей. В прошлом году в Подмосковье открыли 21 предприятие, работающее с импортозамещением.

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«В этом планируем открыть 50. Фонд развития промышленности позволяет брать „дешевые“ деньги под 1-3%, максимум 5%. А если это импортозамещение — под 1% годовых. И это, конечно, здорово стимулирует приход бизнеса», — отметил Андрей Воробьев.

По его словам, то, что инвесторы получают готовые площадки и льготные кредиты, позволяет стремительно запускать проекты. Об этом губернатор сообщил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Здесь, на „Иннопроме“, мы подписали соглашение с белорусским холдингом „Амкодор“. Сегодня это одно из ведущих предприятий машиностроения. У нас серьезные планы — мы благодарны им за интерес к Московской области», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что Подмосковье впервые поднялось на второе место в России по промышленной политике.

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