Подмосковье 14 июля 2023, 16:59 Импортозамещение оборудования для МЧС наладят в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Компания «Биокомплекс» из Одинцова наладит выпуск оборудования для МЧС в рамках импортозамещения. Этот вопрос руководство предприятия прорабатывает с Агентством по технологическому развитию и с Минпромторгом.

Московская область заняла 2-е место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России. Результаты огласили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В прошлом году регион занял 3-е место, в 2021-м — 4-ю строчку рейтинга. Ежегодно Подмосковье прибавляет по 10-12% в индексе промышленного производства.

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«Мы в лидерах — это приятно. И здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются, радуют нас. Индекс за пять месяцев составил 11,6% — это особенно важно в сегодняшних условиях», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Среди лидеров региона — компания «Биокомплекс». Одно из крупнейших предприятий Одинцовского округа производит оборудование для переработки и утилизации органических отходов. В цехах собирают насосные станции, изготавливают детали для сельскохозяйственной техники и другое оборудование.

По словам руководителя компании «Биокомплекс» Сергея Перегудова, предприятие активно работает в направлении импортозамещения. На производстве готовы расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Сегодня при поддержке Минпромторга в Подмосковье реализуют 151 проект импортозамещения, где создадут более 16 тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

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