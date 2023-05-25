Подмосковье 25 мая 2023, 17:34 «Созданы все условия». Николай Патрушев оценил международный форум по безопасности в Подмосковье Секретарь Совбеза Патрушев оценил проведение форума по безопасности в Подмосковье

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высоко оценил международный форум по безопасности в Подмосковье. Его участниками стали представители 101 страны.

Корпоративный университет Сбербанка в Истре стал площадкой для проведения форума. Участников по видеосвязи поприветствовал Владимир Путин.

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«База, на которой мы провели мероприятие, замечательная и создает все условия», — сказал Николай Патрушев.

Форум впервые состоялся в Московской области. Делегации из разных стран обсудили вопросы безопасности человека и государства.

«Наша страна замечательная, мест красивых много. Те, кто участвует не один раз, видят это и просят показать что-нибудь еще. Это не только наше желание показать страну — это еще и востребовано гостями, поэтому мы так и сделали», — добавил он.

Он отметил, что в Подмосковье для участников форума создали все условия, связанные с комфортной работой и отдыхом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал цели международного форума по безопасности. Он подчеркнул, что это знаковое событие, объединившее большое количество делегаций.

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