Важное 24 мая 2023, 15:59 Более 100 стран — в Подмосковье. Андрей Воробьев назвал цели международного форума по безопасности Андрей Воробьев назвал цели международного форума по безопасности в Подмосковье

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Московская область впервые принимает у себя Форум по вопросам международной безопасности. Его участники — представители более 100 стран. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что это знаковое событие, объединившее большое количество делегаций. Повестку полностью посвятили вопросам безопасности человека и государства.

Форум открыли при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева.

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«Мы рады видеть всех, кто сегодня приехал участвовать в этом очень важном мероприятии. Приятно, что число делегаций год от года — стабильно. И сейчас, во время большого количества вызовов, особенно важны коммуникация, обсуждение проблем», — сказал Воробьев.

Событие организовали на базе Корпоративного университета Сбербанка в Истре. Участников по видеосвязи поприветствовал Владимир Путин — он отметил, что «обмен опытом и оценками доказали востребованность, содействовали решению ключевых вопросов обеспечения глобальной и региональной безопасности».

Форум посвятили тенденциям развития международной безопасности и проблемам обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Самое главное — выход из различных ситуаций, обеспечивающих безопасность человека и государства. Это базовая потребность, которая всем крайне важна для развития экономики и всего, что связано с качеством жизни. Андрей Воробьев

Губернатор поблагодарил Сбербанк за партнерство в организации форума и предоставление площадки.

«Традиционно здесь мы обсуждаем все самое умное и актуальное, связанное с технологиями. Хочу пожелать всем успешного проведения конференции, полезных связей и решений», — добавил Воробьев.

По словам Николая Патрушева, подобные масштабные встречи возобновили впервые после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией.

«Сегодня в нашей встрече принимают участие 112 делегаций, возглавляемых секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб 101 государства, а также шесть генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций», — подчеркнул Патрушев.

Игорь Щеголев добавил, что «современная обстановка требует объединения усилий всех, кто не приемлет агрессивной политики отдельных стран, разрушения добрых отношений между людьми и народами, посягательств на семью, веру и историческую память».

Почему площадкой стало Подмосковье?

В Подмосковье реализуют около 160 проектов по импортозамещению, и сегодня это критически важные для экономики позиции.

Активную работу здесь проводят по обеспечению продовольственной безопасности. Подмосковье вышло на первое место в России по производству сыра, на второе — по овощам закрытого грунта. Инвесторы получают поддержку в строительстве теплиц и семеноводстве.

За последние пять лет объем аграрных поставок из Подмосковья на зарубежные рынки вырос почти в 2,5 раза. Это Казахстан, Белоруссия, Китай, Саудовская Аравия и другие страны.

В регионе работает 122 предприятия оборонно-промышленного комплекса. Там создают современное вооружение и военную технику.

Для общественной безопасности в Московской области внедряют передовые технологии и умные цифровые сервисы.

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