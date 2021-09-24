Созданный в Подольске всепогодный беспилотник протестировали в Дубае

Созданный в Подольске беспилотник для спасательных и поисковых работ испытали в Дубае. Это всепогодный аппарат Seadrone, способный работать даже в сложных климатических условиях на воде и суше.

Арабская сторона выступила заказчиком беспилотника группы компаний Cyberdrone. Испытания в ОАЭ прошли успешно.

Они позволили определить эффективность дрона при высокой влажности и температуре воздуха — до +55 градусов, а также в условиях пыли, песка, морской воды и соли.

Год назад — 20 сентября — в Карском море провели учения по спасению выпавшего за борт человека. В условиях соляного тумана, сильного ветра и минусовой температуры Seadrone обнаружил человека и вернулся на палубу судна.

В Дубае беспилотник справился со всеми поставленными задачами, доказав свою технологичность. Порывы ветра достигали 11 метров в секунду, но не стали преградой для его работы.

Генеральный директор Cyberdrone Вячеслав Барбасов рассказал, что компания адаптирует оборудование для работы с партнерами и клиентами по всему миру.

«К примеру, под действие международных конвенций, таких как международная конвенция по охране человеческой жизни на море и международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов», — уточнил он.

Руководитель проекта Михаил Барабаш отметил, что заказчики из ОАЭ высоко оценили российскую разработку.

Благодаря совместному сотрудничеству с представителями из ОАЭ мы снова выполнили всю программу на отлично, показав российские разработки в беспилотной авиации как одни из ведущих в мире Михаил Барабаш.

Источник фото: телеканал «360»

Seadrone, как и другие беспилотники компании, производят в Москве и Московской области.