Эксперт рассказал об уникальных способностях «арктического» беспилотника

Директор по PR и маркетингу компании «Съемка с воздуха» Дмитрий Зубарев рассказал об уникальных способностях беспилотного летательного аппарата (БПЛА) SeaDrone, который предназначен для работы в арктических условиях.

Он успешно прошел испытания на Карском море. Были проведены посадки и взлеты устройства с палубы ледокола на воду и обратно, информирует «Радио 1».

«Наш беспилотник имеет уникальный корпус, то есть аппарат герметичен и может спокойно работать в морских условиях. Разработанный нами БПЛА не имеет в мире аналогов. В первую очередь эти аппараты будет использовать Морспасслужба, а также, мы надеемся, для своих целей их закупит „Газпром недра“», — пояснил Зубарев.

Специалист отметил, что чем ближе к полюсу, тем больше искажение, исходящее от магнитного поля. Это означает, что в какой-то момент БПЛА может упасть и будет безвозвратно потерян. Если в подобную аномалию попадет «арктический» беспилотник, он приземлится на воду и вновь взлетит.