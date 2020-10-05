Подмосковные дроны помогут исследовать Арктику

Разработку компании из подмосковного Подольска применят и в поисково-спасательных работах. Беспилотный аппарат SeaDrone создали специально для арктических условий.

Дрон, выпущенный компанией «Съемка с воздуха», уже успешно протестировали в Карском море. Это сделали сами организации, потенциально заинтересованные в использовании аппарата.

Ранее подобные дроны не выпускали в арктические широты для геологоразведочных работ. Это было невозможно из-за погоды и множества преград, с которыми сталкивается техника.

Но испытания показали, что аппарат SeaDrone — подходящая для исследований разработка. Она выдержала ветер с порывами до 18 метров в секунду. Беспилотник смог садиться на воду и взлетать с нее при высоте волны до 1,5 метра.

Дрон из Подмосковья поможет решить сразу несколько вопросов. Например, беспилотник держится на плаву до прибытия судна со спасателями, тушит пожары с высоты или маркирует айсберги GPS-маячками — они предотвратят угрозу столкновения буровой установки с ледниками.

Правительство Подмосковья поддерживает такие разработки. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Еще в 2017 году компания получила грант на 2,5 миллиона рублей для разработки беспилотного комплекса, а уже сегодня высокотехнологичная продукция доказывает свою востребованность и эффективность в самых разных сферах Екатерина Зиновьева.

По словам министра, власти Московской области и дальше будут поддерживать наукоемкие технологичные компании.