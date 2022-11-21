Подмосковье 21 ноября 2022, 12:43 Созданный в Подмосковье трейлер будет работать во Франции

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Компания «Мобитрак» — это лидер по производству мобильных офисов, домов на колесах, передвижных медпунктов, автолавок и мобильных кафе. На днях один из трейлеров, который был создан на заводе под Истрой, отправится по заказу во Францию.

На производстве побывал с визитом депутат Московской областной думы Сергей Маликов.

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«Сейчас производителям как никогда нужна государственная поддержка. По проекту „Выбирай свое“ партии „Единая Россия“ мы помогаем наладить логистические цепочки между другими предпринимателями и органами власти», — отметил Сергей Морозов, который также является федеральным координатором проекта «Выбирай свое».

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На «Мобитрак» реализуется полный цикл производства трейлеров: от лазерной резки металла до внутреннего оснащения. При этом 85% всех комплектующих производятся в России.

«Предприятие стремится достичь полного технологического суверенитета, полной независимости от зарубежных поставщиков. У предпринимателей есть понимание импортозамещения, четко обозначены цели и задачи», — добавил Маликов.

Автолавки, дома на колесах и фуд-траки от компании «Мобитрак» соответствуют требованиям безопасности, они функциональные и стильные. Такие машины для небольшого бизнеса с удовольствием приобретают и страны Запада. На днях еще один трейлер отправится из Истры во Францию.

«Мы — завод по производству четырех тысяч рабочих мест в год. Каждый наш мобитрак, будь то магазин на колесах или пункт выдачи заказов, — это гарантированные рабочие места», — пояснил директор компании «Мобитрак» Рафаэль Хабиров. Он заметил, что на производстве появляются новые модели трейлеров, предприятие увеличивается, а работа над импортозамещением продолжается.

Взаимодействие с бизнесом сделают более удобным в Подмосковье. Оно будет проходить через Центр управления регионом. Губернатор Андрей Воробьев призвал глав городских округов к более плотному взаимодействию с предпринимателями.

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