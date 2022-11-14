Подмосковье 14 ноября 2022, 13:50 «Иначе прорыв невозможен». Губернатор Воробьев — о важности общения властей и бизнеса Губернатор Воробьев призвал глав округов Подмосковья к общению с бизнесом Телеканал "360"

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил глав городских округов уделить особое внимание общению с бизнесом. Без ресурсов вряд ли получится добиться прорыва, подчеркнул он, выслушав доклад главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой на совещании с зампредами.

«Благодарю тех, кто находится в зеленой зоне, а все, кто в красной, — вам необходимо просто еще раз понять, что без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв», — отметил Андрей Воробьев.

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Он добавил, что со своей стороны «готов к новым знакомствам» с предприятиями, которые приходят в Подмосковье.

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«Всегда рад их видеть, наших инвесторов», — сообщил глава региона.

Екатерина Зиновьева рассказала губернатору Воробьеву о планах дальнейшей реорганизации системы отработки обращений бизнеса. Она добавила, что каждое обращение, в том числе от малых предпринимателей, должны отрабатывать — нельзя потерять ни одного. Поэтому «живой, понятный и открытый» канал общения нужно наладить в режиме онлайн.

Андрей Воробьев напомнил, что раньше эта коммуникация нуждалась в «заметном усилении». Губернатор также выразил надежду на то, что реорганизация сыграет на руку «по развитию предприятий, созданию рабочих мест».