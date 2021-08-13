Созданный в Подмосковье фудтрак будет продавать бургеры и буррито в Финляндии

Подмосковье экспортировало в Финляндию фудтрак от компании из Истры. Он получил разрешение на работу, и повара начали тестировать ресторан на колесах. Они создают меню, а через неделю или две примут первых покупателей. В ассортименте будут бургеры, буррито и картофель фри.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, это разработка от компании «Мобитрак».

При поддержке областного Фонда поддержки экспорта она уже участвовала в нескольких международных выставках.

Поддержка экспорта — один из приоритетов работы правительства Подмосковья. Это дает возможность расширять свои рынки сбыта и конкурировать с мировыми аналогами Екатерина Зиновьева.

По ее словам, для поддержки экспорта Подмосковью каждый год выделяют до 250 миллионов рублей.

«Областной Фонд поддержки ВЭД полностью оплачивает или софинансирует до 80% расходов на поиск покупателей, участие в международных выставках, сертификацию. И отдельно хотим отметить успешное сотрудничество региона с Торгпредством в Финляндии», — добавила Зиновьева.

Адаптация к местным стандартам

Один из совладельцев будущей торговой сети рассказал, что фудтрак забрали на границе России и Финляндии, а после его привели в соответствие с местными стандартами.

«Разница в стандартах, нормах есть во всех странах. Например, пришлось устанавливать дополнительные боковые оранжевые светоотражатели и габаритные огни. А сейчас наш ресторан на колесах проходит тестирование поварами. Ждем разрешение от городских властей на размещение. Через неделю, максимум две ждем вас! Лучшие бургеры, буррито, картофель фри будут в нашем ассортименте», — сказал он.

Торговый представитель России в Финляндии Антон Логинов отметил, что в прошлом году российский экспорт в Финляндию из Подмосковья составил 0,02 миллиарда долларов. Это стекло, бумага, картон, масла и жиры.