Подмосковье 08 июня 2023, 14:56 Современный центр хранения сельхозпродукции построят в Домодедове ООО «Проектная мастерская „СЕЛТИК“.

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Комплекс для хранения сельскохозяйственной продукции построят в Домодедово. Работа будет проводиться в два этапа в районе территории «Артем».

В ходе первого этапа строительства возвели два здания площадью почти три тысячи квадратных метров.

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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, комплекс будет состоять из нескольких построек. Объем производства и переработки овощехранилища превысит 97 тысяч тонн в год. Его общая площадь составит более 33 тысяч квадратных метров.

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