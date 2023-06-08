08 июня 2023, 14:56
Современный центр хранения сельхозпродукции построят в Домодедове
Комплекс для хранения сельскохозяйственной продукции построят в Домодедово. Работа будет проводиться в два этапа в районе территории «Артем».
В ходе первого этапа строительства возвели два здания площадью почти три тысячи квадратных метров.
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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, комплекс будет состоять из нескольких построек. Объем производства и переработки овощехранилища превысит 97 тысяч тонн в год. Его общая площадь составит более 33 тысяч квадратных метров.
Ранее губернатор рассказал об открытии 150 импортозамещающих предприятий в Подмосковье до 2024 года. В этом году начнут работу 50 из них.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Город Домодедово
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