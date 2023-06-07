Подмосковье 07 июня 2023, 16:40 Воробьев: Подмосковье откроет 150 предприятий для импортозамещения за три года Пресс-служба губернатора Московской области

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До 2024 года на территории Подмосковья по программе импортозамещения откроют 150 предприятий. Об этом во время обращения к жителям региона заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За три года мы откроем 150 предприятий по импортозамещению. В 2022 году было открыто 21 предприятие», — отметил он.

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Воробьев добавил, что в 2022 году на территории Подмосковья открыли 21 новое предприятие. В этом — свою работу в области начали еще 18 компаний. По словам губернатора Московской области, в 2023 году это число планируют увеличить до 50. Новые предприятия появятся и в следующем году, подчеркнул Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев заявлял, что максимальное содействие бизнесу должно быть приоритетом для чиновников на всех уровнях в Подмосковье.