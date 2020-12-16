Современный спортивный комплекс появится возле школы №1 в Котельниках

На площадке сейчас шведская стенка и один тренажер. Детям заниматься неинтересно, да и негде.

«На этой площадке практически никаких игровых зон нет. А наши дети хотят заниматься на свежем воздухе. В общем, мы узнали про такую программу — „Инициативное бюджетирование“, которое помогает установить, решить проблему, которая есть в нашем городе. Она уже работает давно», — рассказала мама школьника Елена Чербарь.

Источник фото: телеканал «360»

Родители школьников предлагают на этом месте построить универсальный комплекс, где можно будет играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол. А также сделать полосу препятствий, а по периметру площадки — установить тренажеры и турники для воркаута. Глава округа инициативу поддержал.

«Это очень важно для нас, для нашей команды, команды губернатора, моей команды, прежде всего. Потому что, если наши дети чем-то занимаются, то меньше времени свободного болтаться по улице, в телефонах и заниматься ненужными вещами», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Источник фото: телеканал «360»

После родители, учителя первой школы, глава округа и министр спорта уже обсудили детали проекта. Самый главный вопрос — где взять деньги. Помогает в таком случает инициативное бюджетирование. Оно дает возможность реализовать проект за счет разных финансовых источников.

Проект инициативного бюджетирования, он достаточно социальную функцию несет. Потому что жители выбирают именно то, что им необходимо. И участвуют в создании этого продукта, который выбирали Роман Терюшков министр физической культуры и спорта Московской области

Источник фото: телеканал «360»

В 2020 году в рамках проекта инициативного бюджетирования в Котельниках установили три лежачих полицейских возле социальных объектов. В детском саду «Детство» поставили пластиковые окна, на территории другого сада — новые игровые элементы, а старейший городской танцевальный коллектив «Солнышко» получил костюмы для выступлений.