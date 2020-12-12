Подмосковье открыло горнолыжный сезон. Где можно покататься на лыжах или сноуборде?

В Подмосковье совершенно точно пришла зима: в регионе открылись главные горнолыжные трассы: красногорский «СНЕЖ.КОМ», дмитровские «Сорочаны», «Волен». В ближайшие дни начнет работать еще несколько парков.

Горнолыжный комплекс «СНЕЖ.КОМ»

В микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска расположен круглогодичный комплекс «СНЕЖ.КОМ». Его трассы занимают 22 тысячи квадратных метров территории. Заядлым и начинающим лыжникам и сноубордистам обещают первоклассные склоны как зимой, так и летом.

«В Москве ни снежинки, но открыли сезон», — уже похвастались в Сети посетители горнолыжного комплекса.

На его склонах, кстати, поддерживают постоянный климат: температура воздуха колеблется в районе -5…-7 градусов. Толщина снежного покрова на трассе достигает 100 сантиметров, а специальные холодильные машины вырабатывают до 90 тонн снега в сутки.

Даже при полной загруженности склона очередей на подъемники не бывает: наверх катающихся везут австрийские подъемники. Тарифы комплекс обновил 9 декабря. Ознакомиться с ними можно на сайте «СНЕЖ.КОМ».

В этом году при посещении комплекса ввели ряд ограничений. Они действуют еще с сентября. Посетителей с признаками респираторных заболеваний кататься не пустят. Всем приходящим бесконтактно измеряют температуру тела. На территории комплекса нужно обязательно носить маску и соблюдать дистанцию.

Везде установлены санитайзеры для обработки рук, а поверхности регулярно дезинфицируют.

После заездов расслабиться и отдохнуть можно в аквазоне. Но там тоже есть свои ограничения. В раздевалке не могут одновременно находиться более четырех человек. Ношение масок и соблюдение дистанции также обязательно.

Для того чтобы оградить посетителей от лишних контактов, купить билет в «СНЕЖ.КОМ» можно прямо на сайте www.snej.com. Услуга доступна лицам старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете. После подтверждения оплаты появится QR-код, который можно предъявить на кассе, чтобы получить электронный пропуск ски-пасс для прохода в снежную зону.

Курорт «Сорочаны»

Дорогу в деревню Курово Дмитровского городского округа знают все, кто признается в своей любви к искристому снегу, летящему из-под доски или лыж. Спортивный комплекс объявил об открытии сезона несколько дней назад.

Пока что для посетителей работают вершины и спуски первого, второго и третьего склонов. Приходят сюда целыми семьями. Катаются не только взрослые, но и дети разных возрастов. К услугам посетителей пункт проката, ски-сервис, инструкторы и кафе. Временно закрыта детская комната.

«Настоящая подмосковная Швейцария, в которой царит девственная природа и живая современность», — говорится в описании курорта на сайте.

Отдыхающих ждут гора высотой 225 метров и 10 трасс. Перепад высот на них достигает 90 метров, ширина доходит до 70 метров, а протяженность превышает километр.

«Начало сезона-2020/2021! Самое главное, чтобы он [был] без травм», — написали поклонники зимних видов спорта.

В «Сорочанах» покататься можно не только на лыжах или сноуборде. Выберите сноутюбинг или открытый каток — впечатления и там будут только положительными.

В Красногорске к грядущим выходным будет готова круговая трасса для лыжного спринта. Погода на ее работоспособность не повлияет. Благодаря снегогенераторам трассу не намерены закрывать до марта.

Перед открытием владельцы курорта напомнили посетителям, что нужно обязательно носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, — а также соблюдать дистанцию 1,5 метра. На подъемниках количество людей ограничат.

Спортивный парк «Волен»

Недалеко от «Сорочан» расположился парк «Волен». Он начал работать 5 декабря. Там для катания открылись пятый и шестой склоны. На седьмом можно кататься пока только вместе с инструктором.

Всего на территории «Волена» находится 14 трасс. Две из них для новичков, три красные, восемь синих и трассы для могула. Максимальная длина трассы составляет 450 метров, перепад высот — 70 метров.

Один подъем в будний день обойдется взрослому в 50 рублей, в выходной — 90 рублей. Для ребенка — 25 и 50 рублей соответственно. Индивидуальное обучение с тренером в рабочие дни будет стоить от 1600 рублей за час, в выходные — от 2100 рублей. Групповые занятия в зависимости от количества участников дешевле. Более подробную информацию можно найти на сайте парка.

Для того, чтобы на кассах не скапливались очереди, для клиентов обновили приложение «Волен — парк-отель». Через него можно пополнить баланс ски-пасса, заказать инструктора, получить информацию о заполненности трасс и узнать, какие склоны открыты. Приложение доступно в AppStore или GooglePlау.

Общих правил посещения для горнолыжных комплексов в России сегодня нет. Меры определяют администрация муниципалитета и руководство курорта с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Но и здесь нужно обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Курорт «Яхрома Парк»

Совсем скоро, 17 декабря, откроется сезон и на курорте «Яхрома Парк». Он неизменно пользуется любовью у горнолыжников. Место тоже находится в Дмитровском городском округе, в 46 километрах от МКАД.

Там можно покататься на горных лыжах, сноубордах, тюбингах, тобоганах, коньках. Все необходимое оборудование дают напрокат. На курорте «Яхрома Парк» есть спуски разной длины и сложности.

Безлимитный ски-пасс в будний день для взрослого обойдется в тысячу рублей. В праздничные и выходные дни — две тысячи рублей. Есть также сезонные абонементы на подъемники. Подробнее обо всех доступных услугах можно узнать на официальном сайте курорта.

Здесь можно не только активно провести время, но и расслабиться. Для отдыхающих работают рестораны и гостиницы. Можно снять и коттеджи разного уровня комфорта на несколько дней.

Лыжникам и сноубордистам при посещении курорта нельзя забывать о правилах на время пандемии. Обязательно нужно использовать маску в помещениях и во время посещения канатной дороги. Балаклава или баф, если они закрывают рот и нос, могут сойти за средство индивидуальной защиты. Однако лучше все же проконсультироваться заранее.