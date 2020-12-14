Спортивные соревнования в Подмосковье открыли для зрителей

Но теперь посмотреть на соревнования вновь удастся с трибун. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможным с согласования министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований Роман Терюшков.

Запрет на посещение соревнований из-за коронавируса ввели 21 октября. Тогда закрыли выставки и другие массовые мероприятия, а проводить спортивные игры стали без зрителей.