14 декабря 2020, 11:15
Спортивные соревнования в Подмосковье открыли для зрителей
С 14 декабря в Подмосковье разрешили приходить на спортивные соревнования, но лишь при соблюдении санитарных норм. Запрет действовал с конца октября. Такой шаг потребовался для борьбы с COVID-19.
Но теперь посмотреть на соревнования вновь удастся с трибун. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможным с согласования министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований
Роман Терюшков.
Запрет на посещение соревнований из-за коронавируса ввели 21 октября. Тогда закрыли выставки и другие массовые мероприятия, а проводить спортивные игры стали без зрителей.