Подмосковье 26 мая 2023, 12:14 Современный сортировочный центр создаст 100 рабочих мест в Химках Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Новый логистический центр построили в Химках вблизи аэропорта Шереметьево. Там смогут получить работу 100 человек.

Как рассказали в Мининвесте, инвестпроект реализовала компания «МГМ Логистик». В него вложили 500 миллионов рублей.

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«Инвестиции компании „МГМ Логистик“ в современный сортировочный центр составили 500 миллионов рублей. На новом предприятии создано 100 рабочих мест. Проект реализован менее чем за два года», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Площадь комплекса составила 6,3 тысячи квадратных метров. На территории разместили высокотехнологичное оборудование, которое позволит быстро обрабатывать грузы. Также там установили холодильные камеры для хранения особых товаров, в том числе вакцин.

По словам Зиновьевой, компания воспользовалась инвестиционным налоговым вычетов, который позволит снизить станку налога на прибыть до 10%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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