Современный комплекс очистных сооружений достроят к концу года в Шатуре

Работы по возведению современного комплекса очистных сооружений будут завершены в декабре текущего года в Шатуре. Производительность объекта после реконструкции составит 10 тысяч кубометров в сутки, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

Комплекс возводят в рамках реализации президентского проекта «Экология» и федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

«Итогом проведения всех реконструкций и строительства объектов по оздоровлению Волги является снижение на 0,25 кубических км неочищенной воды в год. После выполнения уже текущих реконструкций и строительства водных объектов к 2021–2023 годам на территории Подмосковья загрязнение Волги уменьшится на 0,13 кубических км, что позволит нам в срок реализовать план национального проекта наполовину», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Степень готовности комплекса очистных сооружений в Шатуре составляет 45%. Завершено армирование фундаментной плиты, смонтированы металлоконструкции административно-лабораторного корпуса, а также осуществлено бурение скважин с устройством обсадных труб и бетонированием свай.

Ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит перерабатывать необходимое количество стоков, поступающих из города, и обеспечить очистку сточных вод в соответствии с нормативами природоохранного законодательства.