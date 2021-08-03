Фасады более 700 многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье до конца года

В рамках программы капитального ремонта в Московской области с начала года отремонтировали 120 фасадов. До конца года планируется отремонтировать фасады еще 600 многоквартирных домов, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, по каждому многоквартирному дому, в котором планируется ремонт фасада, разрабатывается архитектурная концепция. В ней учитываются архитектурные традиции населенного пункта, исторический вид здания и другие факторы. При этом все концепции в обязательном порядке должны согласовываться с жителями дома.

Во время капремонта фасадов зданий применяются современные технологии утепления. Благодаря этому удается сэкономить на отоплении до 30%. В основном используется три основных типа утепления фасадов: с применением тонкого наружного слоя, навесной фасад и бескаркасная система.

«Применяемые технологии утепления фасадов не только повышают энергетический класс зданий, но и поддерживают в помещениях круглогодично комфортный климат и температуру воздуха», — отметил генеральный директор Фонда капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Он также обратил внимание, что современные системы утепления обладают негорючими свойствами.

Масштабная программа по капитальному ремонту реализуется в Московской области с 2014 года. В нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Всего с момента начала реализации программы в регионе отремонтировали 13 700 зданий.