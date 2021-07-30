Чистой водой обеспечили 25 тысяч жителей Одинцовского округа

В Одинцовском округе чистой водой обеспечили еще 25 тысяч человек. Работы провели в рамках программы «Чистая вода». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

В Одинцове отремонтировали городской первый водозаборный узел. Благодаря этому чистая вода появилась в домах 25 тысяч жителей. Все работы провели в рамках реализации программы «Чистая вода». Ее продолжают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Всего до 2024 года будет построено и модернизировано 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах», — уточнил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

До 2024 года еще 700 тысяч жителей региона получат чистую питьевую воду.

Более 70 тысяч жителей микрорайона Железнодорожный в Балашихе будут обеспечены качественной питьевой водой в сентябре.

За шесть лет действия программы «Чистая вода» доступ к хорошей питьевой воде получили два миллиона подмосковных жителей. Почти 400 объектов построили либо модернизировали.