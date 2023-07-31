Подмосковье 31 июля 2023, 13:38 Современные методы лечения рака обсудили на конференции онкологов в Мытищах ГБУЗ МО "МГКБ"

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Региональная научно-практическая конференция «Новое в лечении злокачественных новообразований» прошла в Мытищинской городской больнице. В мероприятии приняли участие ведущие врачи-онкологи Подмосковья.

«Наша задача — не упустить ничего на начальном этапе. Нам нужно привлечь пациентов в поликлиники на диспансеризацию, чтобы мы могли еще на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания, а в последующем качественно и оперативно их лечить», — обратилась к коллегам главный врач Мытищинской городской клинической больницы Ольга Мисюкевич.

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Она рассказала, что в ближайшее время онкологическое отделение на 25 коек переедет из Мытищинской больницы в новое отремонтированное здание на улице Коминтерна, 24. Там будут принимать жителей не только из Мытищ, но и из других городов Подмосковья.

С докладами о современных методах лечения рака выступили ведущие онкологи Московской области, кандидаты медицинских наук, руководители крупных онкологических центров региона.

«В прошлом году специалисты выявили 937 случаев. Со злокачественными образованиями пролечили 866 пациентов. Наша онкологическая служба имеет все ресурсы и кадровый потенциал, чтобы помогать жителям на всех этапах», — отметил заведующий онкологическим отделением Мытищинской больницы Максим Землянухин.

Специалисты подчеркнули, что совместные мероприятия — это хорошая возможность обсудить важные вопросы, поделиться опытом и наладить взаимодействие с коллегами из других округов.

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