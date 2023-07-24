Подмосковье 24 июля 2023, 14:09 Стоматологические клиники Подмосковья перейдут на новый стандарт работы Глава Минздрава Сапанюк рассказал о новом стандарте стоматологии в Подмосковье Unsplash

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Новый стандарт стоматологии охватит все 75 государственных клиник в Подмосковье. Глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк доложил о планируемых изменениях губернатору Андрею Воробьеву.

Новые стандарты

«Мы внедряем новые стандарты во всех медицинских организациях. В стоматологических клиниках появятся брендбук, навигация, удобные места ожидания, электронные табло, электронная запись. Помимо этого мы предусмотрели вопросы качества медицинской помощи», — рассказал Алексей Сапанюк.

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Осмотр будут проводить по единому стандарту, что сэкономит время врача на оформление документов и даст возможность уделить больше внимания пациенту. Кроме того, в стоматологиях внедрят программу «Онкоскрининг» — это борьба с запущенными формами злокачественных заболеваний полости рта.

Помощь под наркозом

Большую работу планируется провести в области оказания стоматологической помощи под наркозом, на что ранее обращал внимание губернатор Андрей Воробьев. Тема особенно чувствительная для детей.

«Раньше у нас была только одна такая точка в Подмосковье, где могли проводить лечение под наркозом. Сейчас уже сделали вторую, а к 15 августа откроем еще один такой центр — это будет Одинцово», — добавил Сапанюк.

До конца года в регионе планируют создать еще несколько пунктов, где смогут лечить зубы под наркозом. Речь идет о Красногорске, Королеве, Балашихе и Домодедове.

Эффективная перезагрузка

Главный врач поликлиники в Домодедове Михаил Каюгин отметил, что перезагрузка стоматологий многое дала отрасли. Особенно важно, что Минздрав учел и внедрил лучшие практики Подмосковья при разработке этой программы.

«Например, глобальный охват по онкоскринингу уже дает результаты. В нашей клинике мы охватили исследованием около 2,8 тысячи пациентов, из которых примерно 27 человек отправили в МОНИКИ для дальнейшей диагностики. Патологию удалось исключить на ранних стадиях», — отметил Каюгин.

Главврач подчеркнул, что программа перезагрузки нужна не для врачей и не для руководства больниц — результат должен увидеть пациент. Обратная связь показывает, что жители уже сейчас чувствуют изменения.

Положительный опыт

В Подмосковье уже есть успешный опыт развития государственной стоматологии в отдельно взятых городских округах. Один из них — Мытищи.

«В прошлом году жители микрорайона Пироговский обратились с вопросом, что здесь отсутствует стоматологический кабинет. Мы с главврачом Мытищинской областной больницы проработали этот момент и приняли решение о создании такого отделения в новой поликлинике, которая к тому моменту находилась в высокой степени готовности», — рассказала глава Мытищ Юлия Купецкая.

В медицинском учреждении, которое построил инвестор в рамках договорных обязательств, создали три кабинета: хирургический, терапевтический и детский. Здесь работают три стоматолога, которые закрывают потребность по каждому направлению.

«Очень приятно, что есть доступ и для детей. И я надеюсь, что наши стоматологи обеспечат необходимые услуги», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что новое оборудование, которое сейчас закупают для стоматологий Подмосковья, тоже поможет повышать качество помощи.

Потенциал для развития

«Мы проанализировали работу стоматологий во всех городских округах. В некоторых из них существует разрозненная сеть и нужно сконцентрировать кадры в одном месте. Например, Балашиха входит в это число», — рассказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.

По словам министра, нужно объединять кадровый потенциал, чтобы повысить эффективность использования стоматологических кресел. Это позволит работать в несколько смен, оказывая помощь пациентам даже в день обращения.

Качество стоматологических услуг — это важный элемент системы здравоохранения Подмосковья. В ближайшее время в регионе разработают детальную программу перезагрузки этого направления, что в итоге приведет к более доступной и качественной помощи.