Подмосковье 25 января 2023, 16:34 Современные библиотеки и новые стандарты для поликлиник. Как улучшится жизнь в Подмосковье в 2023 году?

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Библиотеки Подмосковья продолжат оснащать современным оборудованием, поликлиники станут еще комфортнее, а памятники культуры отреставрируют. О том, что ждет регион в 2023 году, в эфире «Области перемен» рассказали замминистра культуры и туризма области Олег Дядьков, директор музея-заповедника «Зарайский Кремль» Кирилл Кондратьев и замглавы Минздрава Максим Максимов.

Библиотеки нового формата

Современную библиотеку невозможно представить без цифрового оборудования. Технологии позволяют привлечь посетителей и сделать их пребывание в учреждении более комфортным. Для этого в Подмосковье проводят модернизацию. По словам Олега Дядькова, сейчас в регионе работает свыше 900 библиотек.

Если жители ходят туда, то наша задача модернизировать их. Работаем над пополнением книжного фонда — только в прошлом году было закуплено более 120 тысяч книг для всей Московской области. Олег Дядьков

Другое достижение Подмосковья в культурной сфере — лидерство по количеству оформленных «Пушкинских карт». Их владельцы могут посещать музеи, выставки и другие мероприятия бесплатно. Как отметил Олег Дядьков, многие молодые туристы из других регионов проходят по ним на интересные мероприятия Подмосковья.

Новая жизнь памятникам культуры

Подмосковье выделило свыше 126 миллионов рублей на реставрацию памятников культуры в прошлом году. Часть этих средств направили на восстановление Зарайского кремля, которое ведется с 2014 года.

Работа проведена огромная. Мы не говорим, что закончили реставрацию кремля, но на данный момент в нем нет аварийных башен. Это позволило расширить экскурсионную программу. Кирилл Кондратьев

Реставраторам предстоит завершить восточную стену кремля, одну стену на севере и две башни. Иногда в работу вносят коррективы из-за получения новых исторических фактов о памятнике. Ожидается, что работы полностью завершат через пять-семь лет.

Реставрация сильно отличается от обычного ремонта, отметил Кирилл Кондратьев. Важно сделать так, чтобы вещь не потеряла историчности и не выглядела идеально.

Как рассказал директор музея-заповедника, недавно в Зарайске отреставрировали усадьбу Даровое, после чего посещаемость достопримечательности заметно выросла.

Комфортные поликлиники

Программа «Наша поликлиника» стартовала в Подмосковье в 2021 году. По новым стандартам, в медучреждениях создают комфортные зоны ожидания, световое табло для отслеживания очереди, удобную навигацию, а документы переводят в электронный формат. Медики проходят тренинги по врачебной этике.

Основная идея проекта — это сделать медицинскую организацию, изначально заточенной для лечения, более комфортной. Улучшить сервисный компонент, которого часто не хватает медицинским организациям, судя по словам жителей. Это создание понятной, доступной и дружелюбной среды. Максим Максимов

В 2023 году модернизация пройдет в 50 взрослых и 100 детских поликлиниках Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.

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