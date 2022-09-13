Современная сельская библиотека откроется в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 17:08 Поделиться Telegram

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Viber Современная сельская библиотека откроется в Сергиевом Посаде

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Шеметовская библиотека откроется после модернизации в Сергиевом Посаде 15 сентября. В ней появилась новая мебель, оборудование и книги. Ранее она победила в конкурсе на создание модельных библиотек.

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На модернизацию учреждения потратили пять миллионов рублей. На них отремонтировали помещения, закупили оборудование и мебель, а также элементы создания комфортного пространства и RFID-метки. Так, во входной зоне появились галерейное оборудование, мягкие места для отдыха, буккроссинг, создали отдельное пространство для проведения мастер-классов и концертов, а также удобную навигацию.

В библиотеке появились терминал, интерактивное оборудование, конструкторы по робототехнике и новые компьютеры, а также устройство книговыдачи. Она станет 11-м учреждением, созданным по нацпроекту «Культура».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Он станет третьим образовательным кластером в Подмосковье.

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