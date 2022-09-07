Губернатор Подмосковья поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре | 360°

Важное 07 сентября 2022, 17:48 (обновлено: 07 сентября 2022, 19:18) Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре

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Уникальный лицей с уклоном на IT и инженерию появится в Истре. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность досрочного завершения строительства.

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Технический лицей имени Долгих станет третьим образовательным кластером в Подмосковье.

Его откроют в селе Павловская Слобода. На одной территории разместятся школа на 960 мест и детский сад для 320 воспитанников.

Изначально лицей планировали построить к 2024 году. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу сократить срок и открыть кластер раньше.

Во внутреннем дворике обустроят стадион с трибунами, способными принять 500 зрителей. Появятся игровые и спортивные площадки.

Рядом со школой откроют корпус для проживания учителей. Сейчас над масштабным строительством лицея работают 120 человек.

В перспективе лицей могут достроить на год раньше. Именно такую задачу поставил губернатор Московской области.

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