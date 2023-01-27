27 января 2023, 09:59
Совместную реабилитацию для бойцов СВО и их семей организовали в Центре восстановительной терапии в Рузе
Центр восстановительной терапии имени Лиходея в Рузе организовал совместную реабилитацию бойцов СВО и их семей. Это позволяет им быстрее поправить здоровье и вернуться к привычной жизни.
«Таким образом, восстановление пациентов идет намного быстрее и результативнее. Поддержка семьи крайне важна для участников боевых действий», — отметил заместитель генерального директора центра по медицинской части Цырен Цыренов.
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Пациенты проходят восстановление вместе с медицинской, социальной и психологической реабилитацией. Для этого в центре создали специальные кабинеты: зеркальный зал с сенсорной комнатой и кабинет цветотерапии с аурокамерой.
«Психоэмоциональная коррекция сокращает сроки выздоровления и адаптацию при любых заболеваниях», — объяснил психолог медучреждения Светлана Остроумова.
Совместная реабилитация вместе с членами семей позволяет пациентам быстрее идти на поправку.
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